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Lens : ce qu’a dit Joseph Oughourlian à Jean-Louis Leca après la débâcle contre Côme

Par Jordan Pardon
1 min.
Lens 1-9 Côme
winamax
1 3.55 N 3.80 2 1.76 1er pari remboursé

Au lendemain de la débâcle historique subie par Lens face à Côme en Ligue des Champions (1-9), Jean-Louis Leca est sorti du silence. Le directeur sportif artésien a notamment annoncé son intention de maintenir en poste Yannick Cahuzac. Il a également dévoilé la teneur de ses échanges avec son patron Joseph Oughourlian dans les heures qui ont suivi la rencontre.

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«Ce que m’a dit Joseph Oughourlian ? Que c’était un fiasco et qu’il ne voulait plus jamais voir ça. Mais c’est cette équipe qui a battu Lyon, le PFC et le PSG à dix contre onze. On est groggy mais il faut avancer et croire en nous», a indiqué Leca au micro de L’Equipe.

Lens doit-il conserver Yannick Cahuzac après la défaite 9-1 ?
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