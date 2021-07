Montpellier : les premiers mots de Mamadou Sakho

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Crystal Palace, Mamadou Sakho (31 ans) s'est finalement engagé à Montpellier, ce mardi. Le défenseur français fait son grand retour en France, huit ans après son départ du Paris Saint-Germain. L'international français s'est exprimé sur le site officiel du club héraultais après son transfert.

«Je suis très heureux de revenir en France avec un super projet tel que celui de Montpellier. On a beaucoup discuté avec les dirigeants, le projet est génial et m'a séduit avec beaucoup de jeunes et de bons joueurs», a lâché le natif de Paris. Après seulement six matches disputés avec Crystal Palace l'an dernier, le projet du MHSC pourrait permettre au défenseur central de se relancer.