OM : Alvaro Gonzalez enterre l'affaire avec Neymar

Son altercation avec Neymar lors du dernier Classique entre le Paris SG et l'Olympique de Marseille (0-1, 3e journée de Ligue 1) avait fait couler beaucoup d'encre. Présent ce vendredi en conférence de presse, Alvaro Gonzalez n'a évidemment pas pu échapper aux questions sur le sujet. Mais le défenseur central espagnol s'est montré très clair.

«J’ai beaucoup parlé de ça, j’ai répondu à toutes les questions possibles. Tout ça, c’est fini, j’ai besoin de parler de football. Le plus important, c’est l’OM. Alvaro ne veut pas parler de Neymar et du PSG. On ne parle que de Lorient et de Champions League», a-t-il lâché, en français. Affaire classée.