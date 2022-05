OGC Nice-Lille : les compositions officielles

C'est un Lille déjà en vacances qui se déplace sur la pelouse de Nice ce soir à l'Allianz Arena pour le compte de la 37e journée de Ligue 1 (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Toutefois, les Nordistes restent sous tension, notamment à cause des rumeurs de départ en fin de saison de Jocelyn Gourvennec. Un stress également ressenti chez les Aiglons puisque ceux-ci peuvent toujours ravir la place de troisième de leur rival Monaco tout en restant dans le viseur de Strasbourg, 6ème.

Pour ce dernier match à domicile, Christophe Galtier a décidé d'aligner un 4-4-2 avec son équipe-type. Nous retrouvons un doublette d'attaque Gouiri-Delort, soit deux éléments offensifs qui pèsent 23 buts cette saison. Du côté de Jocelyn Gourvennec, on a décidé d'utiliser le même dispositif que son homologue niçois. Toutefois, l'ancien coach de Guingamp a décidé de changer son double pivot en titularisant Onana et Gomes à la place de Sanches et André lors de la dernière journée.

Les compositions officielles :

Nice : Benitez - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Lemina, Rosario, Kluivert - Gouiri, Delort

Lille : Jardim - Celik, Fonte, Djalo, Gudmundsson - Zhegrova, Onana, Gomes, Weah - Yilmaz, David

