Arsenal avance sur une surprenante piste à 40 millions d’euros

Champion d’Angleterre cette saison, mais encore frustré sur la scène européenne, Arsenal veut profiter du mercato estival pour franchir un nouveau cap. Malgré une Premier League remportée au mental avec un duel jusqu’au bout face à City, les Gunners ont vu leur parcours en Ligue des Champions s’arrêter aux portes du rêve ultime avec cette défaite aux tirs au but en finale face au PSG. Une désillusion qui a conforté la direction londonienne dans une idée : l’effectif reste perfectible, notamment dans le secteur offensif.

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Depuis plusieurs semaines, les dirigeants d’Arsenal multiplient donc les pistes afin d’apporter davantage de profondeur et de variété à l’attaque de Mikel Arteta. Si le club londonien continue de surveiller plusieurs profils prestigieux sur le marché, l’objectif est clair : recruter plusieurs joueurs offensifs capables d’apporter une concurrence supplémentaire sur les ailes et d’augmenter le potentiel créatif de l’équipe. Un chantier jugé prioritaire après une saison où les Gunners ont parfois manqué de solutions dans certains moments clés.

Un deal à 40 millions

Et dans cette optique, une piste inattendue est en train de prendre de l’épaisseur. Selon les informations de The Athletic, Arsenal explore actuellement la possibilité de recruter Christos Tzolis. Auteur de prestations remarquées sous les couleurs du Club Bruges, l’ailier gauche grec de 24 ans figure désormais parmi les options étudiées par la cellule de recrutement londonienne. International grec confirmé, Tzolis est considéré comme une opportunité de marché intéressante et pourrait être disponible contre un montant avoisinant les 40 millions d’euros. Cette saison, il affiche d’ailleurs des statistiques impressionnantes avec 22 buts et 29 passes décisives en 52 matches.

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Toujours selon The Athletic, cette piste ne remet toutefois absolument pas en cause les autres dossiers offensifs suivis par Arsenal. Le club anglais conserve notamment un intérêt marqué pour Morgan Rogers et continue d’explorer plusieurs solutions afin de renforcer son secteur offensif. L’idée des dirigeants est bien d’ajouter plusieurs armes à disposition de Mikel Arteta pour permettre aux Gunners de confirmer leur domination nationale tout en se donnant enfin les moyens de conquérir l’Europe. Une chose est sûre : le mercato d’Arsenal risque d’être animé.