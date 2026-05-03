PSG : la déclaration d’amour du père de Kvaratskhelia à Naples

Le père de Khvicha Kvaratskhelia s’est exprimé dans les colonnes du média géorgien Kviris Palitra, revenant sur le départ de son fils du Napoli vers le Paris Saint-Germain. Il explique que ce transfert, bouclé rapidement, ne remet pas en cause l’attachement profond du joueur à Naples, où il a connu ses premiers grands succès européens et marqué les esprits des supporters.

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« Le transfert à Paris a été décidé en un mois. Khvicha a pris cette décision, évidemment en accord avec son agent et sa famille. Il a estimé qu’il était temps de partir, mais nous aimons toujours beaucoup Naples. Pour moi, c’était déjà une grande joie de voir Khvicha jouer pour l’ancienne équipe de Diego Maradona, et remporter le Scudetto et être élu meilleur joueur de la saison a été le point d’orgue fantastique de cette saison extraordinaire. Nous aimons aussi Naples, et les supporters de Khvicha l’adoraient»