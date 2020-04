La condition pour qu'Eduardo Camavinga reste au Stade Rennais

«Je lui donne toujours le conseil de rester une année de plus à Rennes parce que c’est son club formateur. Après une bonne saison, il faut toujours confirmer et ce serait plus facile pour lui de le faire ici. » Les mots de Julien Stéphan, entraîneur d'Eduardo Camavinga au Stade Rennais. Il faut dire qu'après une seule saison au plus haut niveau du football français, le milieu de terrain de 17 ans est très convoité. Avec en tête le Real Madrid de Zinedine Zidane, prêt à faire des pieds et des mains pour le rapatrier dès cet été dans la capitale espagnole. Mais si les Merengues ont de gros arguments financiers à faire valoir, le Stade Rennais pourrait bien patienter avant de laisser filer son joyau.

En effet, selon les informations du journal L'Equipe, la volonté de la nouvelle direction bretonne, incarnée par Nicolas Holveck, est de conserver Eduardo Camavinga, au moins une saison de plus. Le média précise qu'aucun accord n'a abouti entre le Real Madrid et le Stade Rennais, et va plus loin en révélant qu'aucune négociation n'a même été entamée de club à club. Du côté de la Bretagne, avant de quitter le club en février, Olivier Létang avait obtenu l'accord du joueur et de ses représentants pour que Camavinga reste si l'équipe participe à la Ligue des champions. Alors que le championnat est pour le moment figé, Rennes est actuellement troisième de Ligue 1 et donc qualifié pour le barrage de la Ligue des champions. Si tel était toujours le cas lorsque la saison serait officiellement terminée, le milieu défensif devrait alors prolonger son aventure en Bretagne. Restera alors à savoir si le Stade Rennais sera prêt à renoncer à un chèque stratosphérique, pour conserver son joyau.