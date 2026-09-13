Ballon d’Or : Medhi Benatia recadre Kylian Mbappé

C’était le débat de la semaine. Lors d’une interview accordée à France Football, Kylian Mbappé a expliqué qu’il méritait de remporter le Ballon d’Or à ses yeux. Une déclaration qui a provoqué de vifs débats à travers l’Europe et qui lui a valu de nombreuses critiques. Et alors que chacun a donné son avis sur la situation, Medhi Benatia s’est exprimé ce dimanche. Nouveau consultant du Canal Football Club, l’ancien dirigeant de l’OM a tenu à expliquer pourquoi il n’a pas aimé la sortie de l’attaquant du Real Madrid :

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🗣️ "Si Mbappé prend le Ballon d'Or, je ne tombe pas de ma chaise"



Medhi Benatia revient sur les déclarations de Kylian Mbappé et Lamine Yamal sur le Ballon d'Or 🟡



L'OM, le PSG, le BO : on en parle maintenant dans le CFC sur CANAL+ 🖥️ pic.twitter.com/a9koFbKkzO — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 13, 2026

«J’aime beaucoup Kylian, il le sait. Mais je n’ai pas aimé son interview. On sent qu’il a une connaissance foot et ça me parle. Mais j’ai préféré la déclaration de Lamine Yamal par exemple. Malgré son jeune âge, je l’ai trouvé beaucoup plus classe. Je ne discute pas le joueur. Kvara sera là, Ousmane qui a été décisif à tous les gros matches. Il a mis 6 buts à la Coupe du Monde. Si Kylian gagne le Ballon d’Or, je ne tombe pas de ma chaise. Il a fini meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il n’a pas besoin de dire ça, surtout qu’il a des affinités avec les autres joueurs en lice. C’est un peu bizarre.»