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Liga

Atlético : le conseil philosophique de Diego Simeone à Julian Alvarez

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Diego Simeone @Maxppp
Bilbao Atlético

Julian Alvarez n’a pas bougé de l’Atlético de Madrid malgré l’intérêt du FC Barcelone. Depuis, l’attaquant argentin de 26 ans vit très mal la situation. Certains ont même assuré, peut-être de manière exagérée, que l’international albiceleste souffrait de dépression. Préservé par son club depuis le début du championnat, Alvarez n’a pas été inclus dans le groupe rojiblanco à deux reprises (en trois matches). Mais demain, face à l’Athletic, l’Argentin pourrait être de retour. Son coach lui a d’ailleurs prodigué un conseil pour l’aider à reprendre le chemin des terrains.

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« Je suis très clair : pour moi, la vie regorge d’opportunités. Et Julian a maintenant l’occasion de remettre de l’ordre dans sa vie. Souvent, on passe notre temps à juger les autres, et il faut s’efforcer de le faire moins et d’apprendre davantage. J’espère que cela lui aura servi de leçon. Qu’il soit heureux et qu’il le fasse, comme le lui a dit hier Paulo Futre dans une jolie vidéo, en marquant des buts. Il s’entraîne très bien. Il va être convoqué, et j’attends le meilleur de lui comme de tous ses coéquipiers », a confié El Cholo en conférence de presse.

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