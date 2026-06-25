ESTAC : ça se bouscule pour récupérer Fred Ondoa Onambele

À seulement 18 ans, Fred Ondoa Onambele s’est imposé comme l’une des grandes révélations de la réserve de l’ESTAC cette saison. Doté de jambes de feu et d’une explosivité redoutable, ce jeune piston gauche a littéralement donné des cauchemars aux défenses adverses tout au long de l’exercice. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : avec un bilan particulièrement flatteur de sept buts inscrits et une passe décisive délivrée en vingt-trois rencontres disputées, le Franco-Camerounais a prouvé qu’il était bien plus qu’un simple animateur de couloir. Ces performances régulières et de haute volée ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues aux yeux du staff de l’équipe première, qui a logiquement décidé de le récompenser en lui offrant ses toutes premières minutes chez les professionnels en janvier dernier, lors d’une opposition face au Mans. Une ascension fulgurante qui appelle désormais à une confirmation au niveau supérieur.

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De retour en Ligue 1, la direction de Troyes a dressé un plan de développement très clair pour sa jeune pépite. Consciente du potentiel de son joueur, mais désireuse de lui offrir un temps de jeu régulier que l’élite ne peut lui garantir dans l’immédiat, l’ESTAC souhaite le prêter en Ligue 2 cette saison afin de parfaire son apprentissage. Une aubaine sur le marché qui n’a pas manqué d’alerter plusieurs écuries de l’antichambre du football français, très friandes de ce type de profil percutant. Selon nos informations, le Red Star, Rodez, le FC Annecy ainsi qu’une quatrième formation dont l’identité n’a pas encore fuité ont d’ores et déjà manifesté un vif intérêt pour l’accueillir, de même qu’un club belge. Ces clubs se montrent prêts à lui offrir un véritable projet sur la durée pour qu’il puisse exprimer ses qualités, annonçant une belle bataille en coulisses pour s’attacher ses services dans les jours à venir.