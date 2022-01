PSG : la stat incroyable de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé a encore frappé fort lundi soir. L'attaquant du PSG a inscrit un triplé et a grandement contribué au succès parisien (4-0) face à Vannes en 16es de finale de la Coupe de France. Une qualification au tour suivant et trois buts supplémentaires pour l'international français qui compte désormais 201 buts chez les pros et 150 avec le Paris-Saint-Germain. « La santé, le bonheur et plein de titres avec le PSG et l'équipe nationale», c'est ce qu'a répondu Mbappé lorsque les micros de France Télévisions lui ont demandé ce qu'on pouvait lui souhaiter pour cette nouvelle année.

Auteur de 51 buts l'an passé, l'attaquant de 23 ans repart sur les mêmes bases en 2022, lui dont le contrat à Paris se termine en juin prochain et qui est libre de s'engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Mais pour rentrer encore un peu plus dans la légende du PSG et dans le cœur des supporters, l'attaquant tricolore devra certainement prolonger son aventure à Paris s'il souhaite battre le record de but du club détenu par Edinson Cavani, l'avant-centre uruguayen qui compte 200 réalisations avec le club de la capitale.