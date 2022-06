Italie-Allemagne : les compositions officielles

Trois jours après avoir perdu la Finalissima contre l’Argentine, l’Italie démarre sa Nations League contre un autre gros morceau : l’Allemagne d’Hansi Flick (une rencontre à suivre à partir de 20h45 en direct commenté sur Foot Mercato).

Si le dispositif ne change pas pour la Squadra Nazionale - un bon vieux 4-3-3 - Gigio Donnarumma est le seul survivant de la rencontre face à l’Albiceleste. Du côté d'Hansi Flick, on opte pour un 4-2-3-1. Un dispositif qui fait pour le moment ses preuves puisqu'en 9 rencontres, le sélectionneur allemand a enregistré 8 victoires et 1 match nul. Il fait notamment confiance au néo-Madrilène Rüdiger en défense et mise sur Gnabry et Sané sur les ailes.

Les compositions officielles :

Italie : Donnarumma - Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi - Frattesi, Cristante, Tonali - Politano, Scamacca, Pellegrini

Allemagne : Neuer - Kehrer, Rüdiger, Süle, Henrichs - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sané - Werner.