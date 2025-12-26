Gérard Bonneau, ancien recruteur à l’OL : « à 15 ans, Karim Benzema savait déjà qu’il voulait être Ballon d’Or »

À 71 ans, Gérard Bonneau reste une voix respectée et écoutée du football lyonnais. Notamment artisan de l’éclosion du Ballon d’Or français Karim Benzema, il revient pour Foot Mercato, lors d’un entretien réalisé dans le Rhône, à Tassin-la-Demi-Lune, sur son rôle de recruteur, le joyau Hatem Ben Arfa… et sur une question qui fait rêver tout un peuple : un éventuel retour de Benzema à l’Olympique Lyonnais. Que représenterait-il, sportivement et symboliquement ? Entretien.

Foot Mercato : comment faites-vous pour repérer le potentiel d’un jeune joueur parfois âgé de seulement 12 ans ? Quels sont les premiers signaux qui vous alertent à cet âge-là ?

Gérard Bonneau : il existe différentes périodes de recrutement. D’abord, ce que l’on appelle la pré-formation, entre 12 et 15 ans. Ensuite, la formation, de 16 à 20 ans. Enfin, le recrutement professionnel, qui est encore complètement différent. À 12 ans, lorsque l’on observe un match dans l’optique de recruter un jeune joueur, ce qui va d’abord retenir l’attention, c’est sa relation avec le ballon. Autrement dit, sa technique individuelle, sa maîtrise de l’objet, sa capacité à contrôler et utiliser le ballon. On va aussi observer sa facilité à jouer avec ses partenaires face à des adversaires, ainsi que son comportement à la perte du ballon : les efforts qu’il est capable de fournir. Il y a également un aspect mental à prendre en compte. Mais à cet âge-là, ce qui reste le plus déterminant, c’est tout ce qui touche à la technique.

FM : quand vous observez un joueur aussi jeune, est-ce que la perspective d’un futur contrat professionnel entre déjà en ligne de compte ?

GB : normalement, on ne devrait pas l’avoir, car il y a des joueurs qui sont tellement en avance. Kylian Mbappé avait entre 12 et 13 ans lorsqu’il était à Clairefontaine. On voyait déjà le joueur, et tous les clubs étaient sur lui. Pour lui, oui, c’est à ce moment-là qu’on pouvait dire que l’on était sûr et certain qu’il deviendrait professionnel. Si je parle de mon club, l’Olympique Lyonnais, à l’époque, nous avions recruté Hatem Ben Arfa alors qu’il était un peu plus âgé, presque 14 ans. Quand on le voyait jouer, on savait qu’il allait être pro. Chez nous, il y a aussi eu des garçons comme Aouar, plus récemment, et bien sûr Alexandre Lacazette.

« Je n’ai jamais recruté un joueur aussi fort que Hatem Ben Arfa »

FM : vous est-il déjà arrivé, très tôt, d’être convaincu qu’un joueur irait jusqu’au statut professionnel ? Avez-vous un exemple marquant ?

GB : il y en a quand même plusieurs. Des garçons comme Houssem Aouar, j’étais sûr qu’il allait devenir professionnel. Par rapport à sa génération, à son âge, il est né en 1998, c’était évident. Quand on voyait aussi Maxime Gonalons ou Clément Grenier, arrivés au club à peu près au même moment, vers 13-14 ans, on sentait déjà des profils différents, des profils faits pour réussir. Alexandre Lacazette aussi, c’était sûr et certain. Même si, à l’époque, on parlait davantage de son déficit physique, notamment sa difficulté à répéter les efforts. Mais il avait tellement d’autres qualités, surtout techniques. Sa relation avec le ballon, à cet âge-là, était particulièrement intéressante. Et si on est encore plus récent, il y a Rayan Cherki. Je me souviens d’une anecdote très précise. Je connaissais son père, Fabio. Un jour, on s’est croisés à la plaine de jeux de Gerland. Il me dit : "tu as vu mon fils ? Je pense le faire entrer à l’OL, mais je ne sais pas trop…". Rayan était là, avec un ballon, en train de jongler. Je lui ai dit : "oh là là… va voir derrière, il y a l’entraînement des petits. Quand ils vont voir ça, ils vont te prendre tout de suite." Et c’est exactement ce qui s’est passé. Il y a aussi des garçons comme Bradley Barcola. On n’était peut-être pas aussi précis, mais ce sont des profils qui sortent clairement du lot sur le marché. Malo Gusto aussi. Il arrivait de Bourgoin-Jallieu, il avait 13-14 ans, et on sentait déjà qu’il y avait quelque chose. Amine Gouiri également : à seulement 13 ans, il jouait déjà avec des joueurs de 15 ans à Bourgoin. Quand ces garçons-là arrivent, il y a toujours un point d’interrogation, parce que le mental devient déterminant. Est-ce qu’ils sont capables de se construire un vrai projet ? On ne le sait jamais totalement. Mais ce sont des profils à part. Je pourrais en citer beaucoup d’autres…

FM : quels sont les critères les plus déterminants dans l’évaluation d’un jeune joueur ? Le potentiel physique, la maturité, la compréhension du jeu, ou encore la capacité à se remettre en question ?

GB : aujourd’hui, si je recommençais, avec l’évolution de la société, je mettrais d’abord beaucoup l’accent sur le mental. La capacité à se créer un projet. Est-ce qu’il y a vraiment l’envie de porter un maillot, de s’inscrire dans quelque chose ? Je partirais de là. Après, le football a évolué, les méthodes d’entraînement aussi. Mais le fond reste le même. Un bon joueur de football, aujourd’hui, c’est d’abord la technique, la maîtrise du ballon. Puis la capacité à utiliser cette technique face aux adversaires, avec ou sans ballon. Il y a aussi la vision du jeu, tout ce qui est informationnel. Bien sûr, la vitesse physique est devenue un critère important. Il n’y a plus beaucoup de postes où l’on peut jouer sans vitesse. Mais il existe une autre forme de vitesse, tout aussi essentielle : la vitesse de l’information. C’est la capacité à voir vite et à jouer en une touche, parce que le joueur a déjà anticipé. C’est là qu’il crée quelque chose. Pour moi, c’est fondamental.

FM : lorsqu’un joueur connaît des difficultés dans ses premières années, estimez-vous que cela révèle un manque de motivation ? Ou au contraire, êtes-vous du genre à persévérer et à continuer d’y croire ?

GB : je pense qu’il faut persévérer. Quand on recrute un jeune joueur, c’est qu’on a vu des choses chez lui. En général, au moins un point fort, même s’il y a évidemment d’autres aspects à améliorer. Certains jeunes ne parviendront peut-être pas à tout développer, mais ce point fort initial reste déterminant. Par exemple, quand on a recruté Nabil Fékir à 13 ans, c’était parce qu’il était très fort techniquement, notamment avec son pied gauche. Il avait déjà une excellente coordination, des appuis incroyables, capable de partir à droite comme à gauche. C’était très intéressant. Ensuite, il a connu un petit problème de santé lié à la croissance, je crois une maladie d’Osgood-Schlatter. On ne l’a pas conservé au club à 15 ans, mais c’est un garçon que j’ai toujours suivi. On a eu la chance de le récupérer à 18 ans, et il a explosé, aussi bien en Coupe Gambardella qu’ensuite en Coupe de France. Il y a aussi le cas d’Estéban Lepaul. Quand on l’a fait venir du pôle espoir de Nancy, on me disait qu’il n’était pas assez costaud, trop maigre. On me demandait alors : "quel est son point fort ?" La réponse était simple : il marque des buts. Il a toujours marqué des buts. Avec lui, c’était une question de patience. Lyon a peut-être été un peu moins patient avec lui. Il est parti à Épinal, a accepté de reculer pour obtenir du temps de jeu. Aujourd’hui, il est en Ligue 1 à Rennes. Donc la question est toujours la même : à partir d’un point fort identifié, est-ce qu’on est capable d’être patient pour le reste ? Est-ce qu’on peut tout développer ? Parfois oui, parfois non. Mais des garçons comme Estéban Lepaul ont un atout majeur : le mental. Et le mental, ça fait énormément de choses. On le voit encore aujourd’hui.

FM : une fois que vous vous êtes forgé une opinion sur un joueur, à quelle fréquence cette évaluation peut-elle évoluer ? Qu’est-ce qui peut vous faire changer d’avis, positivement ou négativement ?

GB : moi, en général, j’aime bien rester sur ma première impression et ne pas trop écouter ce qui se dit autour. Parce que lorsqu’on écoute tout, on commence à se poser des questions : "ah tiens, pourquoi ça ?" Et là, le doute s’installe. Avec le recul, on se rend souvent compte que la première impression était la bonne. Donc, j’y accorde beaucoup d’importance. Cela dit, aujourd’hui, je vais quand même vérifier certaines choses. Ce qu’on cherchait notamment à analyser, c’était la manière dont on allait pouvoir construire un projet avec le jeune joueur. Son environnement compte énormément : les parents, l’entourage, l’agent aussi, qui fait désormais partie intégrante de cet environnement. Aujourd’hui, quasiment tous les jeunes joueurs ont un agent. Il faut comprendre comment tout cela peut s’articuler. Mais, malgré tout, pour moi, la première impression reste souvent la bonne.

FM : quel est le joueur qui vous a le plus marqué ? On cite fréquemment Hatem Ben Arfa dans ce registre. Était-il réellement aussi fort, autant au-dessus des autres ?

GB : Hatem Ben Arfa, c’est une histoire incroyable. Je n’ai jamais recruté un joueur aussi fort que lui. Quand il n’avait pas encore 18 ans, il évoluait déjà avec l’équipe professionnelle, qui à l’époque comptait de grands joueurs et remportait des titres. Et dans cette équipe-là, c’était peut-être lui le plus rapide, le plus capable de répéter les efforts. Sa relation avec le ballon était exceptionnelle, et il possédait déjà un support athlétique de vraiment très haut niveau. Ce qui lui a peut-être manqué, c’est la construction d’un projet. Parce qu’il a fait une belle carrière, oui, mais il aurait pu atteindre quelque chose de très, très grand. Mon mentor, Alain Thiry, me disait tous les mercredis : "je vais voir l’opposition des U17 contre les U19", juste pour admirer Hatem. Tout le monde était impressionné par sa qualité de jeu. Il réalisait des choses qui lui étaient propres, qu’on ne voyait chez aucun autre joueur. Ce n’étaient pas des choses qu’il avait vues chez d’autres joueurs.

« Karim Benzema, c’est ma plus belle histoire »

FM : lorsque vous repensez à Karim Benzema enfant, quel est le premier souvenir marquant qui vous revient, à quel âge et dans quel contexte l’avez-vous découvert ? Y a-t-il eu un moment où vous vous êtes dit qu’il n’était pas un jeune joueur comme les autres ?

GB : C’est une belle histoire. Karim (Benzema) est arrivé très jeune, repéré lors d’un tournoi où il avait marqué un nombre impressionnant de buts contre l’OL. Il venait de Bron, et le club a décidé de le prendre. Lorsqu’il est arrivé au centre, il avait 8 ou 9 ans. Je connaissais son père, j’avais aussi joué avec Farid, son oncle. J’ai dû voir Karim alors qu’il n’était même pas encore dans le football. Un jour, son père m’a dit : "j’aimerais que Karim dorme au centre de formation." Et moi, je me suis dit : je ne suis personne au club à ce moment-là… Je lui ai dit que ça allait être compliqué, mais j’en ai parlé à Alain Olio, alors directeur du centre, et il a fini par être d’accord. Ce qui nous a scotchés, c’était l’attitude de Karim. Il disait déjà : "je veux réussir dans le football." À seulement 15 ans, il avait des projets très ambitieux et une vision claire de ce qu’il fallait faire pour devenir professionnel. Techniquement, il était fin, précis dans ses gestes, même s’il manquait encore de puissance et de vitesse. Certains éducateurs avaient des doutes, mais son instinct de buteur était indéniable. L’arrivée au centre a été un moment clé : Karim a toujours été reconnaissant et discret. Il savait gérer tous les aspects, même ceux moins visibles, comme l’alimentation ou la récupération. C’est un garçon réfléchi, très attaché à sa progression, mais toujours humble et réservé. Un vrai professionnel dès son adolescence.

FM : globalement, comment était-il enfant, sur et en dehors du terrain ? Quelles étaient ses motivations profondes dès ses premières années ?

GB : au centre de formation, il y avait des règles strictes… et Karim n’a jamais enfreint aucune d’elles. De 15 à 18 ans, pas une seule bêtise : aucun retard à l’école, au petit-déjeuner, aucune sortie nocturne… rien. Il savait déjà qu’il voulait devenir joueur professionnel. On m’a raconté sa première entrée dans le vestiaire professionnel : les joueurs cadres l’interpellent, un peu moqueurs, lui disent "pourquoi tu es là ?. Et lui, il a simplement répondu : "je viens prendre votre place." Déterminé, il ne doutait jamais. Comme le disait Bernard Lacombe, Karim n’a jamais montré de faiblesse. Il parle peu, mais il fait ce qu’il dit.

FM : d’après vous, quelles étaient ses principales qualités à cet âge-là ? Qu’avait-il de plus que les autres ?

GB : Karim, c’était une vraie machine devant le but, avec des prises d’information déjà incroyables. Techniquement, Karim aurait pu évoluer en numéro 10, mais il est devenu un numéro 9 d’exception. Sa relation avec ses partenaires était parfaite, l’interaction dans le jeu combiné, incroyable. Il pouvait donner la dernière passe, mais aussi marquer lui-même : c’est ça, le vrai attaquant moderne. Très tôt, il possédait des qualités rares. Ce sont des joueurs exceptionnels, et Karim en fait partie. Nous avons eu une chance incroyable de l’avoir à Lyon : n’importe quelle grande équipe française aurait rêvé de l’avoir.

FM : vous avez joué un rôle central dans son entrée comme interne au centre de formation. Avec le recul, diriez-vous que cette décision a été un véritable tournant dans sa carrière ?

GB : Un rôle central ? Oui, parce que j’étais à l’origine de la démarche. Mais nous avons été plusieurs à l’accepter, en sachant que c’était nécessaire pour Karim. C’était difficile, pour le club comme pour le responsable à l’époque, mais je pense que nous avons pris la bonne décision. Karim habitait à proximité et voulait vraiment venir dormir au centre. Nous avons eu le nez creux d’accepter, et c’est pour ça qu’il a été reconnaissant toute sa vie. J’avais prévenu son père que ce ne serait pas simple pour que le club accepte, et le lien avec sa famille a été essentiel dans sa formation et son évolution.

FM : à 16 ou 17 ans, imaginait-on sérieusement un Ballon d’Or, ou est-ce justement la preuve que certaines carrières se construisent bien au-delà du talent brut ?

GB : je vais être honnête, à l’époque, Ballon d’Or ? Non. Il y avait encore du temps à attendre. Karim était énorme, mais je parle par anecdotes, parce qu’il n’avait pas encore tout montré. À cet âge-là, dans l’équipe de France 87, qui était une grosse génération, il n’en faisait pas encore partie. Il y avait encore des critères physiques : vitesse, gabarit… Il était de fin d’année et n’avait pas encore pris trop de muscles. Je ne me faisais pas de souci, et je n’étais pas seul. On savait qu’il fallait juste attendre qu’il se remplisse un peu, et que tout allait exploser. Et c’est ce qui s’est passé. Au tournoi de Montaigu, qui a lieu tous les ans à Pâques, il jouait avec l’équipe de Lyon contre les équipes nationales. Je crois qu’il détient encore le record : 11 ou 13 buts dans ce tournoi très relevé. Je me souviens qu’avec Armand Garrido, on regardait un match quand René Girard est venu nous dire que c’était impossible de ne pas sélectionner un joueur comme lui. Heureusement, Alain Olio, le directeur du centre, avait donné son accord, et on a validé son nom. Après ce tournoi, Karim a intégré l’équipe de France, et il n’en est jamais ressorti. C’était une génération exceptionnelle : Nasri, Menez, Ben Arfa, et nous avions aussi, Rémy Riou, Romain Beynié, Loïc Rémy… Beaucoup de talents à cette époque-là.

FM : son parcours n’a pas été linéaire, notamment avec cette longue absence en équipe de France. Comment expliquez-vous sa capacité à résister, à ne pas rompre, et à revenir encore plus fort ?

GB : ça, c’est depuis toujours. Dès 15 ans, Karim savait se fixer un vrai projet. Il a su s’éloigner de sa famille, de ses proches, et de ses amis, tout en gardant son objectif en tête. Sa résilience est incroyable. C’est à ce moment-là qu’il s’est donné pour objectif de revenir en équipe de France et de conquérir ses rêves. Très jeune, il voulait déjà être Ballon d’Or. Il savait qu’il devait absolument revenir en Bleus (pour le gagner), montrer qui il était et aller au bout de ses ambitions, en plus des grandes performances déjà réalisées avec son club le Real Madrid. Aujourd’hui, si un jeune joueur a de grandes qualités footballistiques, il faut lui rappeler que sans force mentale, jusqu’où veut-il vraiment aller ? Veut-il simplement jouer, ou aspire-t-il à une carrière brillante et est-il prêt à se donner tous les moyens pour y parvenir ? Tout se joue dans la tête, c’est là que tout commence.

FM : lorsqu’il reçoit le Ballon d’Or en 2022, qu’avez-vous ressenti personnellement ? Y a-t-il une part de fierté intime, presque silencieuse ?

GB : moi, j’ai toujours suivi Karim, tout ce qu’il faisait, puis je connaissais son agent aussi. Des fois, je posais des questions, je ne voulais pas déranger Karim, parce qu’il doit avoir une sollicitation incroyable, mais tout ce qu’il a fait, on l’a suivi. Parce que lui, comme il nous l’a rendu à chaque fois, on suivait Karim. C’est sûr que j’ai fait autant la fête avec ma famille qu’eux, ils ont fait la fête. J’étais hyper content. Après, oui, un sentiment de fierté. C’est vraiment un sentiment qui se ressent, mais pour moi, particulièrement, c’est sûr, mais aussi pour tous ces éducateurs avec lesquels il est passé, le club de l’Olympique Lyonnais, la confiance qu’il a eue des pros, du président, pour le club… On a formé un Ballon d’Or. Le club de l’Olympique Lyonnais a formé un Ballon d’Or. Je veux dire que cette formation, elle est réellement existante. Il y a une certaine fierté. Lors de sa présentation du Ballon d’Or au Groupama Stadium, on l’a accompagné sur la pelouse… C’était magnifique. Karim Benzema, c’est ça…

FM : Karim Benzema a récemment déclaré qu’il ne fermait pas la porte à un retour en équipe de France pour la Coupe du Monde 2026. Qu’en pensez-vous ? Peut-il encore apporter quelque chose aux Bleus de Didier Deschamps ?

GB : je pense que s’il a dit ça, c’est qu’il sent qu’il peut encore apporter quelque chose. Il est toujours en train de marquer dans son championnat… S’il revient, il aura un regard bienveillant sur tous ces jeunes qui sont en équipe de France. Il a cette expérience. Il pourrait encadrer les joueurs du secteur offensif et surtout dire : "je suis encore là". Peut-être qu’en 25 minutes, il peut faire chavirer un match. On a fait confiance à Giroud pendant longtemps, je pense que cela peut se reproduire avec Karim Benzema. Il peut encore amener des choses sportivement.

FM : concernant un éventuel retour à l’OL, Karim a évoqué le fait que la question était délicate, car il a déjà laissé une très belle image. L’imaginez-vous revenir là où tout a commencé, pour boucler la boucle, un peu à la manière d’Alexandre Lacazette ?

GB : honnêtement, je n’y crois pas… Je ne dis pas qu’il n’en a pas envie. Je pense qu’il s’est construit une vie différente, dans une ville différente, avec ses enfants, etc. S’investir à l’OL, dans quel rôle ? Pourquoi pas. Pour l’équipe de France, j’y crois davantage, autant pour Lyon, je ne sais pas… Un retour de Benzema à l’OL, on l’aimerait tous c’est évident. Mais est-ce que c’est sa vision à lui ? On verra. Franchement, Karim est un symbole à Lyon, c’est une icône. Je le vois rester dans le football après sa retraite. Il respire le foot. Une fin de carrière à la Zinédine Zidane, ce serait bien pour la France.

FM : avec le recul, Karim Benzema représente-t-il le plus grand accomplissement de votre carrière ? Est-ce l’histoire la plus forte, la plus marquante que vous ayez vécue dans le football ?

GB : oui, je pense. C’est une belle histoire parce qu’elle dure, ce n’est pas une histoire courte. Nabil Fékir, c’est aussi une très belle histoire. Vous savez, quand vous faites du recrutement, il y a plein de belles histoires qui se créent, mais Karim, c’est une histoire qui s’inscrit dans la durée. Donc oui, c’est certainement la plus belle.