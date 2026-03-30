La FFF réclame des ajustements logisitiques pour la Coupe du Monde

Didier Deschamps s’en était plaint, et il pourrait obtenir gain de cause. D’après L’Équipe, la Fédération française de football (FFF) a entamé des discussions avec la FIFA pour obtenir des aménagements de programme, surtout sur les horaires d’arrivée et l’organisation des conférences de presse. La 3F veut éviter les galères logistiques vécues lors de la tournée américaine, cette semaine.

La suite après cette publicité

Malgré les deux victoires face au Brésil (1-2) et la Colombie (1-3), les Bleus ont été perturbés dans leur préparation notamment par des retards dans les transports. Une situation que la délégation tricolore souhaite corriger en vue de la Coupe du Monde. Les Bleus aimeraient par exemple arriver sur les sites de match, 48 heures avant le coup d’envoi, ou encore éviter certains déplacements à la veille des rencontres, dans le but limiter les imprévus.