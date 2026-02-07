Manchester United : Kobbie Mainoo est en train d’humilier Ruben Amorim !

Il y a à peine un mois, Kobbie Mainoo semblait au fond du gouffre. Le milieu de terrain de 20 ans était devenu l’indésirable numéro un de Ruben Amorim, jugé incapable de jouer aux côtés de Bruno Fernandes. Relégué en bas de la hiérarchie de Manchester United, l’international anglais voyait son rêve de participer au Mondial 2026 s’éloigner dangereusement. Pourtant, en l’espace de quelques semaines, Mainoo s’est transformé en grand gagnant du départ de Ruben Amorim et commence à donner tort au manager portugais.

Kobbie Mainoo, la résurrection

Contre Fulham le week-end dernier, le jeune Anglais a accumulé 228 minutes de Premier League sous les ordres de l’entraîneur intérimaire Michael Carrick, soit exactement le même total que lors de ses 12 précédentes apparitions cette saison sous Ruben Amorim et Darren Fletcher. Propulsé titulaire dès le premier match de Carrick — une victoire 2-0 dans le derby de Manchester — Mainoo n’a plus quitté le terrain depuis et s’impose désormais aux côtés de Bruno Fernandes.

Aligné légèrement plus haut que Casemiro dans le 4-2-3-1 de Carrick, Mainoo retrouve son meilleur niveau. Lors des trois victoires consécutives, il a été décisif. En termes de tacles, ballons touchés et passes réussies, il n’a été devancé que par Bruno Fernandes et s’est même offert une passe décisive contre Arsenal (3-2). Ses performances ont été saluées par les médias anglais et le vestiaire mancunien, loin des semaines précédentes où il était annoncé sur le départ lors du mercato hivernal.

Candidat à une place avec Thomas Tuchel ?

« Kobbie peut jouer à plusieurs postes, mais avec Casemiro au milieu lors des deux derniers matches, ils ont formé un duo très solide. Ils ont joué un rôle déterminant dans le contrôle des rencontres. Parfois, on a tendance à cataloguer les joueurs trop vite », a souligné Michael Carrick. Selon le Manchester Evening News, Mainoo avait à cœur de retrouver sa place à Manchester United et s’est même entraîné individuellement à Marbella avec un préparateur physique spécialisé.

Sur sa lancée, Kobbie Mainoo doit maintenant confirmer. Son contrat avec les Red Devils expire dans 18 mois, avec une année supplémentaire en option. La presse anglaise indique que la direction souhaite prolonger le jeune milieu, d’autant que Casemiro (34 ans) quittera le club en juin. Au-delà de sa situation contractuelle, Mainoo doit continuer à travailler pour retrouver sa place chez les Three Lions : « Il lui manque du temps de jeu, rien d’autre ». Le natif de Stockport semble bien parti pour réussir son pari et cela devra se confirmer contre Tottenham, samedi, afin de se rapprocher du podium de Premier League.