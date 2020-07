Lazio : le petit coup de mou de Ciro Immobile

Longtemps, la Lazio Rome a joué les trouble-fêtes en Serie A. Malheureusement, la reprise post-confinement s'est avérée presque fatale pour elle dans sa lutte pour le titre avec la Juventus Turin, poussée dans ses retranchements mais globalement solide depuis le retour sur les terrains (4 victoires et 1 défaite). La Lazio s'est elle effondrée avec 3 défaites en 5 rencontres, notamment contre l'Atalanta et l'AC Milan. Le revers contre Lecce, un mal classé, a sonné le glas de ses ambitions nationales, puisqu'elle compte désormais 7 points de retard sur la Juve.

Alors bien sûr, il reste l'opposition directe face à la Vieille Dame le 20 juillet et un total de 7 matches à jouer. Après la défaite à Lecce, Ciro Immobile lançait : « tant que c'est mathématiquement possible, nous y croirons, mais cela ne doit pas être une obsession ». Ciro Immobile, justement, a vu son rendement, exceptionnel jusqu'à l'arrêt forcé de la saison, diminuer depuis la reprise. C'est lui-même qui l'affirme, malgré 2 buts inscrits en 5 rencontres.

L'autocritique de Ciro Immobile

« Je n'y suis plus vraiment depuis la fin du confinement. Je dois retrouver ma sérénité. Ce n'est pas le vrai Ciro, je dois en faire plus. Ce n'était pas l'un de mes meilleurs matchs, nous devons nous concentrés sur le prochain. Nous ne parvenons pas à faire les choses que nous faisions auparavant, nous ne divertissons plus les gens. Physiquement, nous ne sommes pas au mieux. Il est évident que nous ne pouvons pas être les mêmes qu'avant, il faut se remettre à l'endroit et travailler », a-t-il déclaré, relayé par La Gazzetta dello Sport.

Immobile est particulièrement dur avec lui-même. Auteur de 29 buts en Serie A (son meilleur total à égalité avec la saison 2017-2018), il trône toujours en tête du classement des buteurs, même si Cristiano Ronaldo s'est sérieusement rapproché. Si sa moyenne est passée d'un but toutes les 81 minutes à un toutes les 180, il peut encore aller décrocher le record de Gonzalo Higuain établi avec Naples (36 buts en championnat) en 2016. Sur le plan international, il était leader en vue du Soulier d'Or européen mais s'est fait dépasser par Robert Lewandowski depuis le retour du football, qui a terminé sa saison de Bundesliga avec 34 réalisations.