Loïs Openda se plait à l’OL

Prêté par la Juventus Turin à l’Olympique Lyonnais, Loïs Openda réalise des débuts encourageants, marqués par 2 buts toutes compétitions confondues, après une saison compliquée en Italie, où la greffe n’a pas pris. Le Belge, qui avait enthousiasmé la Ligue 1 durant son passage à Lens durant la saison 2022-2023, a trouvé le club parfait pour se relancer avec Lyon, comme il l’a expliqué dans un entretien accordé à L’Equipe.

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« On a une bonne équipe, avec un bon mélange entre les anciens et les jeunes, du talent et de l’expérience. Paulo Fonseca sait ce qu’il veut, comment utiliser les joueurs, et il a un groupe complet. Je suis venu ici en connaissance de cause, parce que je sais que cette équipe peut me faire évoluer et que je peux l’aider. On veut se qualifier pour la C1. On a cette nouvelle chance et les qualités, donc j’ai envie de vivre ça à fond. On m’a donné cette confiance et cette chance de pouvoir montrer ce que j’avais fait auparavant. Ici, je suis heureux », a-t-il déclaré.