Commenter 608

Revivez la soirée du Ballon d’Or 2025

Ce soir, place à la 69e cérémonie du Ballon d’Or. Suivez en temps réels le déroulé de cette soirée XXL qui couronnera Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal

Par Matthieu Margueritte
9 min.
Trophée du ballon d'Or France Football @Maxppp

Nasser Al-Khelaïfi réagit au sacre d’Ousmane Dembélé

Si le Paris Saint-Germain s’est incliné à Marseille (0-1), le club de la capitale a vécu une meilleure soirée au théâtre du Châtelet. Après avoir remporté le titre de meilleur club de l’année, le PSG a vu Ousmane Dembélé remporter le Ballon d’Or. De quoi satisfaire Nasser Al-Khelaïfi. « C’est magnifique le collectif a tout gagné. Ce n’est pas une seule personne, c’est l’équipe. C’est la philosophie du club. S’il a des récompenses individuelles, c’est du bonus. J’ai essayé d’aller à Marseille, mais c’était difficile. Ousmane méritait quelqu’un du club », a-t-il déclaré au micro de la Chaine L’Équipe.

La réaction de Kylian Mbappé après le Ballon d’Or de Dembélé

Kylian Mbappé a tenu à féliciter son ami et coéquipier Ousmane Dembélé, lauréat du 69e Ballon d’Or, ce lundi soir, au Théâtre du Châtelet (Paris). « C’est les émotions mon frère. Tu mérites 1000 fois ! », a publié l’attaquant du Real Madrid sur sa story Instagram.

La réaction à chaud d’Ousmane Dembélé

Trois ans après Karim Benzema, la France parvient à décrocher un nouveau Ballon d’Or. Lauréat de l’édition 2025, Ousmane Dembélé a confié ses premières impressions. « C’est exceptionnel ce que je viens de vivre. J’ai vraiment pas de mots, ç’a été une année incroyable avec le PSG. J’ai eu énormément de choses qui se sont passées au cours de ma carrière. J’ai un peu de stress, vous voyez, ce n’est pas facile. Gagner ce trophée, que Ronaldinho me le remette, c’est exceptionnel. Je suis fier de tout ce que j’ai accompli durant ma carrière ».

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025 !

Ousmane Dembélé sur le toit du monde ! L’ailier du Paris Saint-Germain a été officiellement sacré Ballon d’Or 2025 ce lundi soir lors de la cérémonie prestigieuse organisée au théâtre du Châtelet (Paris). Un événement qui a vu l’ex-star brésilienne Ronaldinho remettre le trophée au Français, dans une salle comble réunissant les plus grandes personnalités du football mondial. À 28 ans, Dembélé devient le sixième joueur français à inscrire son nom sur le prestigieux trophée après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983-1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022), confirmant ainsi son statut de figure emblématique du football français et européen.

Le classement de la 10e à la 3e place

Le suspens touche bientôt à sa fin. Après avoir su quels joueurs étaient certains de faire partie du top 10, on sait désormais qui sont ceux classés de la 10e à la 3e place, et donc qui sont les deux finalistes. Le classement va comme suit : Nuno Mendes (10e), Gianluigi Donnarumma (9e), Cole Palmer (8e), Kylian Mbappé (7e), Achraf Hakimi (6e), Raphinha (5e), Mohamed Salah (4e), Vitinha (3e).

Aitana Bonmati remporte le Ballon d’Or féminin pour la troisième fois !

La passe de trois pour Aitana Bonmati ! La joueuse du FC Barcelone remporte le Ballon d’Or féminin, après avoir été sacré en 2023 et en 2024. Une distinction qu’elle a reçu des mains d’une autre légende du Barça, Andrès Iniesta. Elle devance sa coéquipière en sélection, Mariona Caldentey, qui a mené Arsenal à la victoire finale en Ligue des Champions féminine. L’Anglaise Alessia Russo complète le podium.

Pub. le - MAJ le
