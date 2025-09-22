Revivez la soirée du Ballon d’Or 2025

Trois ans après Karim Benzema, la France parvient à décrocher un nouveau Ballon d’Or. Lauréat de l’édition 2025, Ousmane Dembélé a confié ses premières impressions. « C’est exceptionnel ce que je viens de vivre. J’ai vraiment pas de mots, ç’a été une année incroyable avec le PSG. J’ai eu énormément de choses qui se sont passées au cours de ma carrière. J’ai un peu de stress, vous voyez, ce n’est pas facile. Gagner ce trophée, que Ronaldinho me le remette, c’est exceptionnel. Je suis fier de tout ce que j’ai accompli durant ma carrière ».