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Ligue des Champions

Le RB Leipzig a salement chambré le Real Madrid avant le match

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Real Madrid 4-1 Leipzig
winamax
1 1.20 N 7.25 2 8.50 1er pari remboursé

La réputation du Real Madrid en prend pour son grade ces derniers temps, notamment après les deux saisons blanches des joueurs merengues. Le club espagnol reste toutefois le maître historique de la Ligue des Champions avec ses 15 sacres européens. Hier, c’est le RB Leipzig qui a voulu taquiner la Casa Blanca.

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Avant la rencontre, la formation allemande s’est permis de chambrer (sur son compte X anglais) les Madrilènes et leur mur dans lequel sont exposées leurs 15 Ligues des Champions. « Oh, regardez-moi, je suis le Real Madrid et j’ai remporté un million de Ligues des Champions. Grandis un peu. » Un tacle ironique qui n’a pas porté ses fruits, puisque Kylian Mbappé et ses coéquipiers l’ont finalement emporté 4 buts à 1.

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