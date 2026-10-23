Espagne : Javier Tebas explose contre le Real Madrid et les autorités espagnoles

La guerre entre Javier Tebas et le Real Madrid est loin d’être terminée. Alors que le Conseil supérieur des sports espagnol (CSD) a formulé une nouvelle demande auprès du Tribunal administratif du sport (TAD), susceptible d’aboutir à sa disqualification, le président de LaLiga a vivement réagi sur ses réseaux sociaux. Dans un long message, le dirigeant espagnol a dénoncé ce qu’il considère comme un traitement à deux vitesses de la part des autorités, notamment concernant les accusations régulièrement formulées par le Real Madrid et sa chaîne de télévision contre l’arbitrage espagnol. « Pas un mot de reproche de la part du secrétaire d’État aux Sports ni des hauts responsables du CSD concernant les accusations lancées par les dirigeants du Real Madrid et leur chaîne de télévision contre LaLiga et l’arbitrage : corruption, compétition truquée, ligues qui les ont volés… PAS UN MOT. POURQUOI ? », s’est-il emporté. Tebas estime que ces attaques portent directement atteinte à l’image du championnat espagnol et regrette l’absence de réaction des instances compétentes.

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Una más. Otra petición del CSD al TAD y, de nuevo, los titulares sobre mi posible inhabilitación. Cambian los motivos; la insistencia es la misma. Lo esperábamos: cualquier excusa iba a servir. Pero hay un silencio que llama especialmente la atención. No hemos oído al secretario de Estado para el Deporte ni a los altos responsables del CSD una sola palabra de reproche ante las acusaciones que los dirigentes del Real Madrid y su televisión —que, conviene recordarlo, emite al amparo de una licencia pública— lanzan contra LaLiga y el arbitraje: corrupción, competición adulterada, ligas que les «han robado»… La suite après cette publicité NI UNA PALABRA. ¿POR QUÉ? ¿Acusar de corrupción al sistema arbitral y presentar nuestra competición como un fraude no afecta a la dignidad y al decoro deportivos? ¿No perjudica a los clubes, a los árbitros y a millones de aficionados? ¿O esos valores solo merecen una defensa pública cuando alguien responde a tales ataques? La suite après cette publicité Mi publicación distinguía expresamente entre técnicas de propaganda e ideología. Esa precisión figuraba en el texto desde el primer momento. El TAD tendrá que valorar lo que realmente escribí, con su contenido completo y su contexto. Y, si llega el caso, también los tribunales. Ya recordé lo sucedido con el caso Olmo y a quienes presumían, entre comidas y sus habituales foros, de que yo estaba «aniquilado». Los anuncios vienen de lejos. Aquí seguimos. La suite après cette publicité Defender la competición también exige responder a quienes la desacreditan constantemente. Es parte de mi responsabilidad. Y voy a seguir ejerciéndola. Y de la gestión del CSD, ya hablaremos, bueno ya empezó hablando el Tribunal de cuentas, no? Sr Uribes.— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 22, 2026

Cette sortie intervient alors que Javier Tebas fait lui-même l’objet de critiques après avoir comparé certaines méthodes de communication du Real Madrid à des techniques de propagande historiquement associées au régime nazi. Le président de LaLiga maintient toutefois qu’il n’a jamais assimilé le club madrilène à cette idéologie. « Mon message faisait clairement la distinction entre techniques de propagande et idéologie. Cette précision figurait dans le texte dès le départ », a-t-il insisté, estimant que ses propos devaient être examinés dans leur contexte. Le dirigeant a également rappelé les précédentes tentatives visant, selon lui, à le fragiliser, notamment lors de l’affaire Dani Olmo. « Défendre la compétition implique aussi de répondre à ceux qui la discréditent sans cesse. C’est ma responsabilité, et je continuerai de l’assumer », a-t-il prévenu. Enfin, Tebas a directement interpellé José Manuel Rodríguez Uribes, président du CSD, en remettant en question la gestion de l’organisme et en évoquant les observations de la Cour des comptes. Une nouvelle escalade dans les tensions qui opposent depuis plusieurs mois le patron de LaLiga aux dirigeants madrilènes et aux autorités sportives espagnoles.