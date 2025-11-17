Menu Rechercher
Karim Benzema ouvre la porte à un retour au Real Madrid

Karim Benzema, buteur pour sa dernière avec le Real Madrid @Maxppp

Joueur du Real Madrid de 2009 à 2023, Karim Benzema a quitté la Casa Blanca après 354 buts inscrits et 158 passes décisives délivrées en 648 matches, toutes compétitions confondues. S’il n’a toujours pas pris de décision concernant la suite de sa carrière, KB9 a confié qu’il ne dirait pas non à, un retour chez les Merengues. Mais à une condition…

«Si Florentino (Pérez) est toujours là, c’est possible, c’est possible. Je lui en parle et c’est possible. Je suis madridista. Je le ressens au fond de moi. Madrid reste ma ville, je me sens madridista et madrilène. On verra bien ce qui se passera. S’il est là…», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à AS.

