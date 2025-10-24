Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

OM : De Zerbi donne des nouvelles de Kondogbia et Traoré

Par Hanif Ben Berkane
De Zerbi face au Sporting @Maxppp

Roberto De Zerbi va devoir continuer de composer sans plusieurs joueurs pour les prochains matches. Outre les absences de longue durée de Medina et Gouiri, le coach italien ne peut toujours pas compter sur Geoffrey Kondogbia et la recrue estivale Hamed Junior Traoré. Il l’a encore confirmé en conférence de presse ce vendredi.

La suite après cette publicité

« Kondogbia et Traoré sont encore indisponibles. C’est plus long pour le premier, peut-être la semaine prochaine pour Traoré », a-t-il ainsi lancé. Une mauvaise nouvelle pour l’OM concernant l’ancien de Monaco, surtout avec les difficultés dans l’entrejeu et l’enchaînement des matches.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier