OM : De Zerbi donne des nouvelles de Kondogbia et Traoré

Roberto De Zerbi va devoir continuer de composer sans plusieurs joueurs pour les prochains matches. Outre les absences de longue durée de Medina et Gouiri, le coach italien ne peut toujours pas compter sur Geoffrey Kondogbia et la recrue estivale Hamed Junior Traoré. Il l’a encore confirmé en conférence de presse ce vendredi.

« Kondogbia et Traoré sont encore indisponibles. C’est plus long pour le premier, peut-être la semaine prochaine pour Traoré », a-t-il ainsi lancé. Une mauvaise nouvelle pour l’OM concernant l’ancien de Monaco, surtout avec les difficultés dans l’entrejeu et l’enchaînement des matches.