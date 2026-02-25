Juventus-Galatasaray : les compositions oficielles

Suite de ces barrages de retour de la Ligue des champions, la Juventus reçoit Galatasaray. Nettement dominés 5-2 la semaine dernière en Turquie, les Turinois sont condamnés à réaliser un exploit pour poursuivre leur parcours européen. En face, les Stambouliotes arrivent en Italie avec confiance, ils ont un matelas confortable et les cartes en main pour se qualifier en 8e de finale. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Luciano Spalletti organise les siens en 4-3-3. Perin en dernier rempart, Kelly et Gatti forment la charnière centrale, Kalulu à droite et McKennie à gauche. Thuram est présent dans l’entrejeu avec Koopmeiners et Locatelli. Pour le secteur offensif, Yildiz et Conceiçao occupent les ailes autour de David. De son côté, Okan Buruk opte pour un 4-3-3 assez classique. Cakir au but, Sallai et Jakobs latéraux, Sanchez avec Bardakci dans l’axe de la défense. Un milieu à trois avec Gabriel Sara, Lemina et Torreira. Enfin, l’attaque sera animée par Lang, Yilmaz et Osimhen.

Les compositions

Juventus : Perin - Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie - Locatelli, Thuram, Koopmeiners - Conceiçao, David, Yildiz.

Galatasaray : Cakir - Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs - Torreira, Gabriel Sara, Lemina - Yilmaz, Osimhen, Lang.

