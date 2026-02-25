Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Juventus-Galatasaray : les compositions oficielles

Par Mikael Mazaleyrat
1 min.
Kenan Yıldız @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT 360
Juventus Galatasaray Voir sur CANAL+ SPORT 360

Suite de ces barrages de retour de la Ligue des champions, la Juventus reçoit Galatasaray. Nettement dominés 5-2 la semaine dernière en Turquie, les Turinois sont condamnés à réaliser un exploit pour poursuivre leur parcours européen. En face, les Stambouliotes arrivent en Italie avec confiance, ils ont un matelas confortable et les cartes en main pour se qualifier en 8e de finale. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compositions d’équipes, Luciano Spalletti organise les siens en 4-3-3. Perin en dernier rempart, Kelly et Gatti forment la charnière centrale, Kalulu à droite et McKennie à gauche. Thuram est présent dans l’entrejeu avec Koopmeiners et Locatelli. Pour le secteur offensif, Yildiz et Conceiçao occupent les ailes autour de David. De son côté, Okan Buruk opte pour un 4-3-3 assez classique. Cakir au but, Sallai et Jakobs latéraux, Sanchez avec Bardakci dans l’axe de la défense. Un milieu à trois avec Gabriel Sara, Lemina et Torreira. Enfin, l’attaque sera animée par Lang, Yilmaz et Osimhen.

Les compositions

Juventus : Perin - Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie - Locatelli, Thuram, Koopmeiners - Conceiçao, David, Yildiz.

Galatasaray : Cakir - Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs - Torreira, Gabriel Sara, Lemina - Yilmaz, Osimhen, Lang.

La suite après cette publicité

Suivez les barrages de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! [Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.]

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Juventus
Galatasaray

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Juventus Logo Juventus Turin
Galatasaray Logo Galatasaray SK
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier