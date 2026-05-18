CdM 2026, Espagne : Lamine Yamal incertain pour la phase de groupes

Les mauvaises surprises s’enchaînent pour la Roja. Ce lundi, Fermin Lopez a été diagnostiqué d’une fracture du cinquième métatarsien de son pied droit lors du match contre Betis et devra passer par la case opération. Le joueur du Barça est déjà annoncé forfait pour la Coupe du Monde 2026, alors que Lamine Yamal devrait manquer le début du tournoi en raison de sa blessure aux ischio-jambiers. L’ailier du FC Barcelone devrait notamment être absent pour le premier match de groupe face au Cap-Vert le 15 juin.

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Tandis que sa participation contre l’Arabie saoudite, six jours plus tard, reste très incertaine, rapporte The Athletic. Blessé lors d’une rencontre de Liga contre le Celta de Vigo le mois dernier, Yamal avait dû mettre un terme prématuré à sa saison avec Barcelone afin de se concentrer sur sa récupération. Selon plusieurs sources proches du dossier, la Fédération espagnole suit de très près son évolution et reste en contact permanent avec le Barça. Le dernier match de groupe de l’Espagne aura lieu le 26 juin face à l’Uruguay, avec l’espoir de voir le talent enfin rétabli pour la suite de la compétition.