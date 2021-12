Premier League : 103 cas positifs au Covid-19 entre le 20 et le 26 décembre

C'est une véritable hécatombe que connaît actuellement l'Angleterre et de facto la Premier League. Frappé par le variant Omicron du Covid-19 qui a contraint des équipes à ne pouvoir disputer leurs matches, le Boxing Day a ainsi été marqué par de nombreux reports. Dans cette optique, la Premier League vient de communiquer, ce lundi, les chiffres officiels qui concernent la semaine passée.

15 186 tests ont donc été subis par les joueurs et membres de staffs du Championnat anglais entre le 20 et le 26 décembre et le résultat est sans équivoque. Sur l'ensemble de cette campagne de tests, 103 nouveaux cas positifs ont été révélés. Un nouveau (triste) record après les 90 cas positifs, sur 12 345 tests, décelés la semaine précédente.

