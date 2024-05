PSG : Luis Enrique admet la supériorité de Toulouse

Battu ce dimanche 3-1 par Toulouse, le Paris Saint-Germain a chuté à domicile. Une performance décevante pour les Franciliens qui ont semblé sans solution contre des Violets qui ont terminé fort. Après la rencontre au micro de Canal +, Luis Enrique a été interrogé sur la prestation de son équipe. L’Espagnol a été déçu de la prestation francilienne et a souligné la supériorité de Toulouse ce soir : «c’est difficile d’expliquer un match comme celui de ce soir. On a été inférieur à Toulouse en tout. Avec ballon et sans ballon.»

La suite après cette publicité

Ensuite passé au micro de Prime Vidéo, il a appuyé ses propos et n’a toujours pas la réponse sur les raisons de cette déroute : «je ne sais pas comment l’expliquer. Je m’excuse auprès des joueurs et des supporters car c’est le pire match de la saison. Normalement, il y aurait dû avoir des distractions. J’ai changé toute l’équipe sauf Kylian.»