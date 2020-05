Rafael Marquez et la renaissance du FC Barcelone

Après une carrière longue de 22 années et après être devenu le troisième joueur de l'histoire du football à avoir participé à cinq éditions différentes de la Coupe du Monde, Rafael Marquez avait, à 39 ans, décidé de raccrocher les crampons en juillet 2018. Passé notamment par l'AS Monaco, l'ancien défenseur central mexicain a surtout porté le maillot du FC Barcelone. En 2003, les Blaugranas avaient versé 5,25M€ à l'ASM pour s'attacher ses services. Le principal intéressé est d'ailleurs revenu sur cette arrivée en Catalogne, qui a participé au début d'une ère nouvelle au Barça.

«C'est vrai que j'ai rejoint le Barça à une époque où l'équipe était considérée comme un outsider. Le club n'était pas au top et semblait toujours manquer de réussite. J'ai eu beaucoup de chance de participer à ce changement et à la renaissance du club avec Ronaldinho. Cette équipe a commencé à changer les choses avec des joueurs comme Xavi, Puyol et Valdes. Nous avons commencé à gagner de grands titres», a notamment confié Rafael Marquez à la Liga dans des propos relayés par L'Equipe. L'homme aux 147 capes avec le Mexique a remporté 12 trophées, dont deux Ligues des champions, avec le FC Barcelone.