OM : la mise au point sur l’avenir de Matt O’Riley !

Arrivé en prêt l’été dernier pour renforcer l’entrejeu marseillais, Matt O’Riley se retrouve au cœur de nombreuses spéculations. Ces dernières heures, plusieurs rumeurs faisaient état d’une certaine lassitude de la direction olympienne à son égard, évoquant même la possibilité d’une rupture anticipée de son prêt dès cet hiver.

La suite après cette publicité

Mais selon nos informations, il n’en est rien. L’Olympique de Marseille n’a aucune intention de se séparer du milieu de terrain international danois (5 passes décisives et 1 but en 21 apparitions) durant ce mercato de janvier. Le club compte sur lui pour la seconde partie de saison et le joueur ne bougera pas. De quoi mettre fin aux bruits de couloir : O’Riley devrait bien terminer l’exercice 2025-2026 sous les couleurs phocéennes.