Aleksander Ceferin dézingue la Liga et le Real Madrid

Après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, le Real Madrid et La Liga avaient dénoncé une injustice orchestrée par le PSG et le Qatar les privant de voir Mbappé débarquer en Espagne. Pour la BBC, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin est clair, personne ne lui dictera ce qu'il a à faire : «quiconque respecte nos règles est le bienvenu dans nos compétitions ; quiconque ne respecte pas les règles ne le sera pas. Ce n'est pas le Real Madrid ou qui que ce soit d'autre qui va dire à l'Uefa ce qu'il faut faire. Ils sont outrés d'un certain point de vue et, pour autant que je sache, leur offre était similaire à celle [du PSG].»

Il est ensuite revenu sur les critiques envers les Etats qui dirigent des clubs. Il n'y voit d'ailleurs aucune différence avec d'autres types de propriétaire : «je l'ai dit plusieurs fois et je le répète, dites-moi un seul argument pour lequel ils ne devraient pas être les propriétaires d'un club. Si vous dites que les clubs appartiennent aux fans, ne pensez-vous pas que par exemple les clubs anglais ont des propriétaires - ils ont des propriétaires des États-Unis, certains du Moyen-Orient, ils ont des propriétaires d'Angleterre. C'est donc exactement la même situation et je suis vraiment fatigué de ces accusations sans aucun fondement concret. Je veux savoir qui a enfreint les règles et si vous enfreignez les règles, alors vous serez puni.»