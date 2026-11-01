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Liga : l’Athletic Bilbao terrasse la Real Sociedad dans le derby basque

Par Valentin Feuillette
1 min.
Nico Williams @Maxppp
Bilbao 2-1 Real Sociedad

L’Athletic Bilbao a remporté le derby basque face à la Real Sociedad (2-1), ce dimanche soir, à San Mamés, lors de la 11e journée de Liga. Les hommes d’Edin Terzić ont parfaitement lancé leur rencontre grâce à Iñaki Williams, qui a ouvert le score dès la 14e minute sur une passe de son frère Nico Williams. Mais les visiteurs ont rapidement réagi avec l’égalisation de Luka Sučić à la 30e minute.

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Alors que la Real Sociedad semblait avoir retrouvé son rythme, l’Athletic a repris l’avantage juste avant la pause. Alex Berenguer a transformé un penalty dans le temps additionnel de la première période (45+2e), offrant aux siens un avantage définitif. Les Basques ont ainsi conservé leur avance jusqu’au coup de sifflet final et empoché trois points précieux dans ce derby.

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