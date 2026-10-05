Belgique : les mots forts de Mika Godts sur le PSG

Alors qu’il va encore être titularisé, comme le rapporte la presse belge, ce soir face à la France dans le cadre du match retour de Ligue des Nations, au Stade de France, Mika Godts s’est présenté en conférence de presse et a notamment évoqué l’adversité qui attend la Belgique. « C’est en France, mais nous devons oser jouer au football sans peur. Nous respectons leurs qualités, mais c’est à nous de montrer du courage », a lancé le joueur du PSG, qui s’attend donc à une rencontre particulièrement disputée face aux Bleus.

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Le principal concurrent de Khvicha Kvaratskhelia au PSG est également revenu sur ses débuts difficiles dans la capitale et a affiché ses ambitions pour la suite de la saison. « Je suis venu avec l’ambition de jouer et de me montrer », a-t-il expliqué. De son côté, Jules Koundé, qui devrait être amené à défendre sur son aile ce soir, a évoqué le joueur belge : « je le connais, il évolue au PSG, c’est un très bon joueur. » Rendez-vous ce soir au Stade de France.