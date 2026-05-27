Mercato : l’OL compte faire d’autres coups à la Endrick

Un chercheur d’or. Voici comment résumer en quelques mots Benjamin Charier. Depuis 2023, il officie chez les pensionnaires du Groupama Stadium. D’abord en intégrant la cellule data des Gones. Ensuite, en étant promu en tant que responsable du recrutement de l’Olympique Lyonnais. Mais toujours en avançant main dans la main avec Matthieu Louis-Jean. Le directeur technique l’a fait venir avec lui entre Rhône et Saône après un passage commun à l’Olympique de Marseille. «Nous prenons des décisions ensemble en confrontant nos expériences et idées. Le faire seul me semble être un fonctionnement désuet en plus d’être risqué […] Benjamin sera en charge de la gestion quotidienne et opérationnelle du scouting, mais aucun joueur ciblé mis en avant par la cellule ne sera recruté sans que je l’observe. Il n’y aurait pas de sens pour moi de définir une stratégie sans participer à sa mise en pratique. Je continuerai ainsi de gérer le mercato», avait expliqué MLJ en 2024 au moment de la promotion de Charier.

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Une personnalité de l’ombre qui a finalement l’art de mettre des talents en lumière et surtout de répondre aux besoins de ses dirigeants et du staff technique. Paulo Fonseca n’en dit d’ailleurs que du bien. «Benjamin (Charier) est probablement le meilleur scout avec lequel j’ai travaillé. Il comprend ce que je veux et notre façon de jouer, il a trouvé des joueurs avec des caractéristiques qui collent parfaitement.» L’été dernier, Benjamin Charier et la cellule de recrutement, qui a notamment été renforcée avec un scout qui sillonne l’Espagne et le Portugal, ont déniché Afonso Pereira au sein de la réserve du Sporting CP. Un peu moins d’un an plus tard, A Bola cite son nom du côté de Manchester United. Ils ont aussi flairé les bons coups avec Pavel Sulc, Ruben Kluivert, Tyler Morton ou encore Dominik Greif. D’autres ont parfois eu plus de difficultés comme Adam Karabec, Rachid Ghezzal ou Hans Hateboer. Au mercato d’hiver, MLJ et ses équipes ont ensuite réussi l’énorme coup Endrick. Sans doute le plus gros du marché hivernal. Un élément prêté par le Real Madrid, dont les six mois ont été globalement positifs.

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La cellule de recrutement est au travail

Sur le terrain tout d’abord avec 8 buts et 8 assists en 21 apparitions toutes compétitions confondues. Au niveau du merchandising, sa présence a eu un effet avec pas mal de tuniques floquées à son nom vendues. Idem sur les réseaux sociaux où l’OL a gagné en visibilité. Enfin, ce prêt est une belle publicité pour l’OL, qui va pouvoir attirer plus facilement des éléments qui évoluent dans de gros clubs et qui sont en manque de temps de jeu. Cela donne des idées à Lyon, qui regarde du côté des cadors à la recherche d’un nouveau coup à la Endrick. Dans le sens inverse, des écuries européennes contactent aussi les Gones afin d’y proposer des joueurs jeunes ou moins utilisés afin qu’ils poursuivent leur progression. L’effet Endrick se fait donc encore sentir. Cet été, les Rhodaniens comptent également continuer à prospecter dans les championnats habituels mais aussi en Ligue 1. À l’aide de vidéos et des datas, la cellule de recrutement va ensuite superviser plusieurs fois un joueur qui peut les intéresser. Les scouts, qui sont les yeux de l’OL, sont sur le pont toute l’année. Benjamin Charier passe la majeure partie de son temps loin de Lyon.

Une façon de travailler, entre personnes compétentes et bonne intelligence, qui a porté ses fruits lors des deux derniers mercatos. Forcément, les attentes sont nombreuses cet été, avec peut-être une qualification en Ligue des Champions. Lors du dernier match face à Lens, Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca avaient expliqué que l’OL s’était préparé à tous les scénarios et avait déjà commencé à travailler sur le mercato depuis quelques semaines. La priorité sera de bâtir une équipe compétitive et saine, en renforçant quelques secteurs de jeu. A priori, il n’y aura pas de mouvements particuliers au poste de gardiens de but, où la confiance sera maintenue au duo Dominik Greif-Rémy Descamps. En revanche, un défenseur central est espéré pour renforcer l’axe et apporter de la concurrence, bien que Moussa Niakhaté et Clinton Mata donnent pleinement satisfaction. Mais il faut un troisième spécialiste du poste pour pouvoir les faire souffler. Il s’agirait d’un profil plus jeune et prometteur. Du sang neuf est aussi attendu aux postes de latéraux, notamment à droite, mais aussi dans l’entrejeu avec un profil plutôt défensif et en attaque avec un joueur, voire deux selon l’évolution du dossier Roman Yaremchuk.

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La feuille de route du mercato se dessine

Il n’est pas impossible non plus de voir d’autres jeunes Gones pointer le bout de leur nez. Khalis Merah, Rémy Himbert & co ont été de belles surprises. Soutenus par Corentin Tolisso ou encore Moussa Niakhaté, qui ont été des grands frères, ils ont su se faire petit à petit une place. D’autres jeunes qui ont l’ADN OL devraient donc apparaître à l’avenir. Paulo Fonseca sera là pour chapeauter les troupes. Il ne faut donc pas s’attendre à une grande révolution estivale, même si l’OL devra vendre quelques éléments cet été. Au moins un départ est attendu avant le 30 juin. Si aucun élément n’a demandé à partir, certains espèrent jouer plus l’an prochain. C’est le cas d’Orel Mangala. La question d’un départ peut donc se poser le concernant. Il existe aussi un marché pour Tanner Tessmann, dont le nom revient à Leeds et Brentford. Des sources anglaises nous parlent aussi d’Everton, ainsi que de Fribourg et de l’Ajax. Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’Américain pourrait voir ailleurs.

En ce qui concerne Malick Fofana, il faudra voir selon les offres qui arrivent. Idem pour Afonso Moreira. Cela pourrait donc se jouer entre l’un des deux pour un départ, l’autre restera et formera la colonne vertébrale de l’équipe avec Greif, Niakhaté, Morton et Tolisso. Tous seront là, sauf offre impossible à refuser. Pour d’autres éléments, l’avenir n’est pas encore assuré. Ainsley Maitland-Niles, dont certaines sources nous indiquent qu’il n’est pas fermé à un retour en Angleterre, Abner, Ruben Kluivert, Nicolas Tagliafico ou encore Pavel Sulc, pour lequel il faudra juger selon les offres reçues, rien n’est exclu. L’Olympique Lyonnais ne va pas tout chambouler, mais l’idée sera de repartir avec une formation solide et prête à jouer sur tous les tableaux, tout en ayant conscience qu’il faudra aussi réaliser quelques ventes en prévision du passage devant la DNCG. Des ventes supplémentaires, notamment de joueurs prêtés comme Duje Caleta-Car que le club cherchera à vendre, pourraient rapporter quelques euros. Le Croate va revenir tout comme Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez, Justin Bengui, Mahamadou Diawara, Matt Turner et Paul Akouokou précise Le Progrès. Quoi qu’il en soit, le club français est en train de travailler pour bâtir la meilleure version possible de l’OL 2026-27. Matthieu Louis-Jean, Benjamin Charrier et leurs équipes ont déjà lancé le chantier estival.