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Gady Beyuku va rejoindre Blackburn en Championship

Par Sebastien Denis - Jordan Pardon
4 min.
Beyuku @Maxppp

Révélation tricolore de la dernière Coupe du Monde U20, Gady Beyuku va passer un nouveau cap majeur dans sa carrière. Selon nos informations, le latéral droit de 20 ans est sur le point de rejoindre Blackburn en Angleterre. Son club de Modène (Serie B) a trouvé un accord avec la formation de Championship pour un transfert estimé à 1,3 million d’euros, bonus compris. Son arrivée sera bouclée une fois sa visite médicale réussie.

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Passé par les divisions amateurs en jeune, Gady Beyuku nous avait raconté les coulisses de son parcours il y a quelques mois. «Je n’ai pas eu le même cursus que les joueurs en sélection, certains jouent au PSG, à l’OM… J’ai fait un "braquage" entre guillemets, ou j’ai "cassé le système" comme ils disent sur le ton de l’humour. Quand chacun demandait à l’autre dans quel centre de formation il était passé, moi je disais "aucun"», expliquait-il. Performant avec Modène (30 matchs, 1 but, 1 passe décisive), où il y a découvert toute la rigueur tactique du football italien, Beyuku s’apprête désormais à découvrir les exigences du Championship, réputé pour son intensité.

Pub. le - MAJ le
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