Strasbourg : le Bayer Leverkusen accélère pour Guela Doué

Selon le média allemand Kicker, des informations que nous sommes en mesure de confirmer, le Bayer Leverkusen accélère pour recruter Guela Doué. Le club allemand, qui en a fait sa priorité au poste de latéral droit, aurait surtout reçu un signal très positif du joueur : l’international ivoirien de 23 ans est chaud pour rejoindre le Bayer. Sous contrat avec Strasbourg jusqu’en juin 2029, le frère de Désiré Doué aurait notamment pris des renseignements auprès d’anciens joueurs de Leverkusen avant de se laisser convaincre par le projet présenté par les dirigeants.

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❗️Discussions en cours entre Strasbourg et le Bayer Leverkusen pour Guéla Doué.



🔐 Un accord pourrait être trouvé autour de 35M€ pic.twitter.com/5lbWtmPcqj — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 29, 2026

Le principal obstacle reste désormais l’accord avec Strasbourg concernant l’indemnité de transfert. D’après Kicker, Leverkusen ne souhaiterait pas dépasser les 40 millions d’euros et serait plutôt disposé à proposer un package avoisinant les 35 millions d’euros, bonus compris. Une telle opération ne ferait donc pas de Doué le nouveau recordman du club, Jarell Quansah détenant toujours ce statut avec ses 35 millions d’euros, plus 5 millions de bonus, versés à Liverpool en 2025. Ainsi, avec l’accord du joueur déjà obtenu, le géant allemand doit désormais convaincre le RCSA.