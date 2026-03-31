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Matchs Amicaux

Amicaux : le Maroc se défait du Paraguay

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
l'équipe du Maroc Loum El Hadj
Maroc 2-1 Paraguay

« Pour moi, c’est un candidat sérieux pour gagner cette Coupe du Monde, et encore plus pour la suivante », déclarait le sélectionneur du pays sud-américain Gustavo Alfraro à la veille d’affronter le Maroc. Mais le Paraguay n’a pas vraiment eu affaire à un prétendant pour le titre en première période, tant les Marocains ont proposé une domination stérile, avec un seul tir. De la maîtrise mais pas de situation réellement dangereuse pour les hommes de Mohamed Ouahbi.

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Mais comme face à l’Equateur quatre jours plus tôt, les Lions de l’Atlas se sont réveillés après la pause. El Khannouss à la 48e puis El Aynaoui à la 53e ont fait rugir le stade Bollaert à Lens, dans une ambiance devenue assez folle. Achraf Hakimi était à la passe sur les deux buts. Le Paraguay pensait réduire la marque par Omar Alderete mais le but était refusé après consultation de la VAR. C’est finalement Caballero qui relançait le suspense en fin de rencontre (2-1, 88e). Le Maroc, malgré cette frayeur en fin de rencontre, repart de Lens avec la victoire, la première pour le nouveau sélectionneur Mohamed Ouahbi, après le nul face à l’Equateur vendredi dernier.

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