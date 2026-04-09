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Elyaz Zidane va quitter le Betis

Par Maxime Barbaud
1 min.
Elyaz Zidane avec l'EDF @Maxppp

Ça sent la fin de l’aventure au Betis pour Elyaz Zidane. D’après les informations d’El Chiringuito, le 4e et dernier fils de Zinedine Zidane n’a pas reçu de proposition de prolongation de la part du club andalou, alors que son contrat actuel arrive à échéance en juin prochain.

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L’international U20 français, courtisé par l’Algérie, est arrivé au club en janvier 2024, libéré par le Real Madrid son club formateur. En deux ans et demi de présence chez les Verdiblancos, le défenseur central de 20 ans n’a jamais réussi à s’imposer en équipe première. Il s’est contenté de 33 apparitions avec la réserve.

Pub. le - MAJ le
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