Jérôme Rothen détruit les indésirables du PSG

Dans son émission Rothen s'enflamme, l'ancien joueur du PSG est apparu très remonté contre les joueurs qui restent à Paris juste pour le salaire et qui ne cherchent pas à jouer au football, et dont certains, comme Paredes et Icardi ont annoncé leurs intentions de rester la saison prochaine : «respectez-nous deux secondes, avec vos déclarations à deux balles. Vous êtes sous contrat, ok, mais ce n’est pas vous qui allez décider si vous allez rester ou pas. Parce que vu les moyens financiers des propriétaires qataris, qui sont capables de faire des chèques… Ils l’ont déjà fait à certains entraîneurs en disant: ‘On n’est plus content, tu pars avec l’intégralité de ton salaire’. C’est certainement ce qu’ils vont faire à certains joueurs, qui se prennent pour des stars, alors qu’ils ne sont rien du tout.»

«Quand tu vois les salaires et l’impact sportif, c’est catastrophique. Quand tu t’appelles Icardi ou Paredes, que tu tiens un discours comme ça alors que tu ne joues plus, tu fais semblant de t’entraîner et tu regardes les autres jouer les compétitions, tu es hors des clous, la passion du football doit primer. Et si le club te dit: ‘On n’a plus envie de toi, parce qu’on t’a acheté 50 ou 60 millions et qu’on te donne un million par mois’, respecte la décision parce que la chance, tu l’as eu plus d’une fois. Il y en a encore d’autres qui vont certainement réagir dans les prochains jours en disant: ‘Je veux rester’. Toute cette bande-là, regardez-vous et respectez-nous. La honte n’a pas de limite,»ajoutait le chroniqueur, qui comme de nombreux supporters, attend de voir partir certains indésirables.