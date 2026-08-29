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Ligue 1

Brest : Éric Roy avait convaincu Julien Lachuer de lui succéder

Par Allan Brevi
1 min.
Julien Lachuer @Maxppp

Quelques semaines après la disparition d’Éric Roy, Julien Lachuer a pris la relève sur le banc du Stade Brestois. L’ancien adjoint du technicien français, qui l’accompagnait depuis janvier 2023, a accepté cette lourde responsabilité avec la volonté de poursuivre le travail engagé. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il a notamment révélé les derniers mots que lui avait adressés Roy avant son décès : « il faut que tu y ailles, je sais que tu es prêt ». Une phrase qui a définitivement convaincu Lachuer de relever le défi : « je ne pouvais pas me débiner. Il faut être fier ».

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Le nouveau coach brestois a également insisté sur la relation particulière qu’il entretenait avec son ancien mentor, avec qui il partageait souvent les mêmes idées : « on n’avait pas forcément besoin de se parler, on avait très souvent les mêmes idées. » Conscient de la difficulté de succéder à celui qui a marqué l’histoire récente du club, Lachuer refuse toutefois de se mettre une pression excessive : « pour succéder à un personnage qui a marqué l’histoire du club, il faut aussi être courageux. Je le mesure, mais je ne me mets pas de pression et je suis content de perpétuer son héritage. »

Pub. le - MAJ le
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