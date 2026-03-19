L’équipe de France Espoirs convoque Ayyoub Bouaddi

Coup de théâtre pour Ayyoub Bouaddi. Alors que la sélection du jeune Lillois avec le Maroc était pressentie pour ce mois de mars, à quelques semaines de disputer la Coupe du Monde, il n’est finalement pas de la liste du nouveau sélectionneur, Mohamed Ouahbi. Des problèmes administratifs l’auraient empêché mais il a bien donné son accord pour représenter les Lions de l’Atlas.

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L’équipe de France Espoirs en profite pour l’appeler durant cette trêve internationale, et disputer deux matchs de qualification à l’Euro de la catégorie au Luxembourg le 26 mars et face à l’Islande le 30 mars. Avec 8 sélections et 1 but, le milieu de terrain fait partie des cadres de Gérald Baticle. Cette sélection comprend également Leny Yoro, Nathan Zézé, Kevin Danois, Saïmon Bouabré, Sidiki Chérif ou encore Senny Mayulu.