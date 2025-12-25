PSG : Vitinha prend la défense de Gonçalo Ramos

En très grande forme depuis le début de la saison, le milieu portugais du PSG Vitinha est revenu sur son compatriote Gonçalo Ramos. Déjà auteur de 9 buts en 9 matchs titulaires cette saison, Ramos est important au PSG et Vitinha le fait savoir : « Gonçalo Ramos a une personnalité et une résilience hors du commun. Je pense qu’à ce niveau-là, il a une attitude incroyable, il est vraiment très fort et ce sera sa principale qualité : son mental et sa tête. Ce n’est pas facile de vivre avec un temps de jeu réduit, malgré le succès collectif. »

La suite après cette publicité

« Gonçalo n’a pas eu beaucoup d’occasions de jouer, et même sans être titulaire lors de la plupart des matchs ces deux dernières années, il entre en jeu et obtient toujours d’excellents résultats. Quand on fait appel à lui, il marque des buts, il ne se décourage jamais, il se bat toujours, il travaille comme personne et il est un exemple pour tous. Tous les jeunes footballeurs qui rêvent de devenir professionnels devraient prendre exemple sur Gonçalo. La meilleure qualité qu’ils puissent développer et maîtriser, c’est leur mentalité, leur résilience, cette volonté de toujours se donner à fond, et au final, personne n’a rien à redire. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : il est l’un des joueurs au monde avec le meilleur ratio buts/matchs joués. À chaque fois qu’il joue ou entre en jeu, il marque, même quand les choses ne se passent pas bien. Tout cela est le fruit d’un travail acharné », a ajouté le Portugais de 25 ans.