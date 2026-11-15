France - Turquie : les compositions probables

À quelques heures du rendez-vous face à la Turquie, ce dimanche soir à Bordeaux, à l’occasion d’un match décisif pour assurer la qualification en phase finale de Ligue des Nations, Zinédine Zidane pourrait réserver plusieurs changements dans son onze de départ. Selon L’Équipe, le sélectionneur devrait conserver son 4-3-3, avec une interrogation majeure autour du positionnement de Kylian Mbappé. Attendu dans l’axe, le capitaine des Bleus devrait retrouver sa place de titulaire après avoir manqué la rencontre face à l’Italie (3-1), en raison d’une gêne physique.

La suite après cette publicité

Alors que Zinédine Zidane avait mis fin aux polémiques autour de sa relation avec son capitaine, Mbappé sera bien aligné en tant que 9, entouré de Bradley Barcola sur le côté gauche et de Michael Olise à droite. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery, Eduardo Camavinga et Rayan Cherki, dans une position de numéro 8, sont pressentis pour débuter. Mais Zidane a confirmé ce dimanche matin que Lucas Da Cunha serait de nouveau titulaire dans l’entre-jeu. De quoi apporter de la mobilité et de la créativité aux Bleus, alors que Zidane n’a pas organisé de véritable mise en place tactique la veille de la rencontre.

De nombreux changements attendus, Kylian Mbappé en pointe

En défense, plusieurs changements sont également attendus. Mike Maignan garderait les buts, avec l’appelé de dernière minute Saël Kumbedi, qui prend la place du décevant Malo Gusto et sera épaulé par Ibrahima Konaté, Jérémy Jacquet et Andy Diouf préféré à Adrien Truffert. Les nombreuses absences, notamment celles d’Aurélien Tchouaméni, de Marcus Thuram et de Pierre Kalulu, ainsi que le départ de Dayot Upamecano pour des raisons personnelles, obligent le sélectionneur à revoir ses options.

La suite après cette publicité

En face, la Turquie devrait se présenter dans un système en 3-5-1-1. Enes Ünal serait seul en pointe, avec Arda Güler en soutien. Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü et les pistons devraient surtout animer le jeu turc. Déjà battus à l’aller (0-1), les hommes de Sergen Yalçın, déjà éliminés avec aucun point pris, tenteront de terminer leur parcours sur une meilleure note, tandis que les Bleus chercheront à valider leur qualification pour les quarts de finale et réagir après la déroute contre l’Italie.