Real Madrid : Brahim Diaz envoie un message fort à Carlo Ancelotti

Brahim Diaz peut-il espérer avoir enfin lancé sa saison avec le Real Madrid ? Au sortir d’un prêt concluant à l’AC Milan (124 matchs, 18 buts et 15 offrandes lors de ses trois saisons effectuées en Lombardie), le milieu offensif s’est montré performant lors de la préparation estivale avant de disparaître des radars et de se contenter d’un rôle secondaire. Abonné au banc depuis la reprise du championnat, le natif de Malaga a répondu présent en Ligue des champions.

Derrière le duo d’attaque composé de Rodrygo et Vinicius Jr, Brahim Diaz s’est distingué en ouvrant la marque pour le club madrilène en première période face à Braga (3-0). Remplacé à la 74e minute par Luka Modric, l’ancien Milanais aura livré une copie plus que satisfaisante, tant sur le plan offensif que défensif. Heureux d’avoir pu être aligné d’entrée avec la Maison Blanche, le principal intéressé en a profité pour délivrer un message à son entraîneur à l’issue de la partie face aux Portugais. «Sur le plan individuel, je suis très content. C’est le Real Madrid et nous devons toujours être là. J’ai profité de l’opportunité et j’ai montré que j’étais prêt à en faire plus… Je montre ce que je peux apporter et comment aider l’entraîneur. Il y a de très bons joueurs ici, mais je montre que je suis prêt pour plus de minutes», a-t-il déclaré devant la presse.