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Officiel Ligue 1

Le PSG officialise son partenariat avec L’Oréal

Par Josué Cassé
1 min.
OM PSG @Maxppp

C’était pressenti, c’est désormais officiel. Ce jeudi, le Paris Saint-Germain - qui a décidé d’accorder quelques jours de repos à Ousmane Dembélé et Nuno Mendes - a dans le même temps officialisé son partenariat avec L’Oréal. Le club est lié avec le géant français des cosmétiques jusqu’en 2028.

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«Ce partenariat prendra vie à travers les marques du groupe L’Oréal, et en particulier avec Vichy Laboratoires, précise le club dans un communiqué. (…) Les équipes scientifiques de Vichy Laboratoires rejoindront le Campus PSG, à Poissy, afin de mener des études observationnelles autour de la santé de la peau, du cuir chevelu, du bien-être et de la performance des athlètes», indique le communiqué du club parisien, précisant que des expériences inédites seront proposées aux supporters par les marques du groupe L’Oréal lors des rencontres du club.

Pub. le - MAJ le
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