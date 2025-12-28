PSG, C1, Ballon d’Or : l’année 2025 stratosphérique d’Ousmane Dembélé !

Du city-stade du quartier de La Madeleine à Évreux au Théâtre du Châtelet à Paris, l’histoire d’Ousmane Dembélé n’a jamais été linéaire. Révélé au Stade Rennais, propulsé très jeune sur la scène continentale au Borussia Dortmund, il a ensuite connu les montagnes russes au FC Barcelone. Blessures à répétition, éclairs de génie aussi flamboyants que frustrants, relation tumultueuse avec le public catalan : son passage en Catalogne a laissé un goût d’inachevé. Recruté par le Paris Saint-Germain à l’été 2023 pour 50 millions d’euros, Dembélé semblait alors à la croisée des chemins. Si sa première saison avait laissé les observateurs sur leur faim, son deuxième exercice sous les couleurs parisiennes en prenait également le chemin…

Et puis, est arrivée l’année 2025. Fini le côté droit, les imprécisions techniques et les problèmes de finition. Luis Enrique lui a offert la responsabilité de l’animation offensive parisienne, avec un rôle plus axial. Dembélé est devenu organisateur, détonateur et finisseur. Là où on ne l’attendait plus, il a répondu avec une efficacité clinique. En Ligue 1, en Ligue des Champions ou même en Coupe du Monde des Clubs. De Monaco au Real Madrid, en passant par Manchester City, Stuttgart, Brest, Lyon, Marseille, Arsenal, le Bayern Munich, tous ont subi la même loi : celle d’un joueur enfin maître de son talent.

Le collectif d’abord, l’individualité ensuite

Si ses statistiques ont explosé (35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs), c’est avant tout par son impact collectif que Dembélé a marqué les esprits. Pressing, créativité, leadership : l’ancien Barcelonais a été le moteur d’un PSG conquérant sur tous les tableaux. Que ce soit sur les terrains ou dans ses déclarations, le Français a toujours mis en avant le travail d’équipe, préférant parler des titres remportés plutôt que des distinctions personnelles. Sa prestation en finale de Ligue des Champions, le 31 mai contre l’Inter Milan (5-0), en est d’ailleurs le parfait exemple : un match éblouissant, ponctué par deux passes décisives, mais surtout par une activité impressionnante sur le rectangle vert pour permettre au PSG d’enfin atteindre son rêve.

Cette posture ne lui a pourtant pas empêché d’accumuler les récompenses en solo. Meilleur buteur de la Ligue 1 2024-2025 (21 buts en 28 matchs), il a remporté le trophée de meilleur joueur du championnat de France, neuf ans après avoir soulevé celui du meilleur espoir lors de son temps à Rennes. Comme un signe du destin. Pour lui, le sacre en Ligue des Champions fut accompagné du prix du meilleur joueur de la compétition (8 buts et 6 passes décisives en 15 matchs). Rien que ça. De quoi ajouter une ligne prestigieuse de plus à son CV, en plus des trophées remportés avec le PSG (Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale).

L’apothéose est finalement arrivée, le 22 septembre. Devant un Théâtre du Chatelet comble et ses proches venus en masse, Ousmane Dembélé est entré dans l’histoire, en devenant le sixième Tricolore à soulever le Ballon d’Or France Football. Un aboutissement pour celui qui n’avait pourtant jamais fait de ce Graal, un objectif dans sa carrière. « C’est exceptionnel ce qui vient de se passer. Je n’ai pas de mots. J’ai eu énormément de choses qui se sont passées aussi au cours de ma carrière… Gagner ce trophée et que Ronaldinho, une légende du football, me le remette, c’est vraiment exceptionnel. Je suis fier de tout ce que j’ai accompli durant ma carrière. (…) Je suis content, même si le Ballon d’Or, pour moi, ça n’a pas vraiment été un objectif dans ma carrière. Quand je vois la liste, il n’y a que des grandes légendes, que des grands joueurs », avait-il déclaré lors de son discours sur scène.

Et maintenant ? La confirmation à Paris… et avec les Bleus

Une distinction qui fait partie des rares éclaircies de la première partie de saison de Dembélé, qui a également remporté le prix FIFA The Best et le Globe Soccer Awards du meilleur joueur de l’année. L’ex-Rennais a vu son élan freiné par une série de pépins physiques, qui ont rappelé ses démons passés. Touché musculairement en sélection ainsi qu’en club, l’international français (57 sélections) a dû composer avec une préparation tronquée et des retours progressifs, loin de l’image du joueur définitivement débarrassé des blessures qui a pu montrer. Moins tranchant, parfois en dedans physiquement, Dembouz a traversé cet automne de manière quasi anonyme, laissant ainsi le public parisien entre patience et inquiétude.

De là à gâcher son année 2025 ? Loin de là. Une année couronnée de succès et de validation de tout le microcosme du football. De Marco van Basten, qui a comparé sa finale de Champions League à la manière dont jouait un certain Johan Cruyff, à Rudd Gullit. En passant par son coach Luis Enrique ou même ses coéquipiers en Équipe de France. Dembélé a fait l’unanimité auprès de tous. La prochaine étape pour le joueur de 28 ans ? Perdurer au sommet, et c’est sans doute le dur. D’abord avec le Paris Saint-Germain, dont le fil de la saison sera surtout en Ligue des Champions avec l’objectif du back-to-back. Puis, lors du Mondial 2026, où il devra assumer pleinement son nouveau statut avec l’équipe de France, qui rêve d’une troisième étoile pour conclure l’ère Deschamps. Si 2025 a été l’année de la consécration, 2026 se présente comme le véritable test de confirmation pour Ousmane Dembélé.