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Barça : deux jeunes de la Masia mettent Hansi Flick sous pression

Par Samuel Zemour
1 min.
Hansi Flick @Maxppp

Parmi les 17 joueurs issus de la Masia convoqués par Hansi Flick à la tournée de pré-saison, Xavi Espart et Álvaro Cortés jouent gros. Déjà apparus avec l’équipe première la saison passée, les deux Espagnols ambitionnent désormais de s’y installer durablement. « Mon objectif est de rester ici », a confié Espart, latéral droit capable d’évoluer également au milieu, qui assure être prêt à jouer « là où le coach le décidera ». Le Barça discute d’ailleurs déjà avec son entourage pour prolonger et revaloriser son contrat, qui court jusqu’en 2028.

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De son côté, Álvaro Cortés estime que son passage avec le Barça Atlètic est désormais terminé. Le défenseur central de 21 ans, qui avait effectué ses débuts en Liga sous les ordres de Flick la saison dernière, espère lui aussi convaincre l’entraîneur allemand malgré la forte concurrence à son poste. « Je suis ici pour gagner ma place en équipe première. Mon souhait est de rester et je pense avoir de réelles chances, le coach m’a montré sa confiance », a-t-il expliqué. Si son avenir reste incertain, un prêt n’est pas exclu pour le joueur, lui aussi lié au club catalan jusqu’en 2028.

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