Euro : l’UEFA envisage de déplacer la finale en Hongrie

Si la finale de l’Euro, qui aura lieu le 11 juillet prochain, doit pour l’instant se tenir à Londres dans le mythique stade de Wembley, l’UEFA pourrait changer de stratégie en cours de route. Au regard des restrictions de quarantaines mises en place au Royaume-Uni, il pourrait être plus compliqué que prévu d’organiser un tel événement sur le sol anglais, car depuis quelques jours, Boris Johnson a retardé le déconfinement anglais de plusieurs semaines à cause d’une montée en puissance du variant indien nommé Delta.

Le Premier ministre du Royaume-Uni a décalé le jour de la levée des restrictions au 19 juillet et c’est pourquoi l’UEFA envisage de faire disputer la finale de l’Euro en Hongrie. D’après les informations du Times, et comme le rapporte le Daily Mail, les ministres britanniques discuteraient d’une possibilité d’exempter les officiels, les politiciens, les sponsors et les diffuseurs de l'UEFA et de la FIFA d’une quarantaine obligatoire. En cas d’échec, la finale de l’Euro se jouera donc à Budapest où les restrictions liées à la covid-19 sont bien plus souples.