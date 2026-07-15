OM : le petit tacle déguisé de Stéphane Richard à Medhi Benatia

L’Olympique de Marseille présente ce mercredi son nouvel entraîneur, Bruno Genesio, et son nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi. À cette occasion, le président Stéphane Rchard était également présent face aux médias. Et lorsqu’il a choisi de présenter ses deux recrues, le dirigeant phocéen a envoyé un petit tacle à Medhi Benatia en déclarant qu’il avait choisi ces deux hommes pour leur discrétion et leur capacité à ne pas parler à tout-va.

La suite après cette publicité

«C’est choix a été murement réfléchi, décidé après quelques semaines de discussions avec l’un comme avec l’autre. Le choix de ces deux professionnels incarne le nouveau cycle que nous voulons écrire pour l’OM. J’ai trouvé une situation délicate et difficile sur le plan économique, vous connaissez les chiffres, et sur le plan sportif avec des résultats en deçà des attentes. Il nous appartient de placer le club sur de bons rails. On veut retrouver une stabilité et une viabilité économique à moyen terme. C’est essentiel pour l’avenir de l’OM que nous soyons en état de contrôler nos finances en gardant des ambitions sportives. C’est notre défi du mercato. On aura la reprise de la saison dans quelques semaines et j’ai voulu m’appuyer sur des personnalités qui ont de l’expérience, du tempérament, une forme de discrétion et le fait de parler aux médias à bon escient», a-t-il confié en conférence de presse.