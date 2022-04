Manchester United : Ralf Rangnick répond à Paul Pogba

La trêve internationale n'a pas été de tout repos pour Ralf Rangnick (63 ans). Déjà embourbé par les piètres prestations de Manchester United, l'entraîneur intérimaire a vu les déclarations de Paul Pogba à son encontre. «Chez les Bleus, je joue, et, en plus, à mon poste. Je connais mon rôle, je ressens la confiance du coach, des joueurs. C’est normal, de ressentir cette différence avec Manchester, car c’est dur d’être régulier quand tu changes souvent de poste, de système de jeu ou de partenaires. (...) Le sélectionneur, on s’entend très bien, il m’a confié un rôle que je connais, mais, à Manchester United, est-ce que j’ai vraiment un rôle ? Je pose la question et je n’ai pas la réponse», reprochait le champion du monde dans un entretien au Figaro.

Le technicien allemand a entendu les critiques de son joueur mais selon lui, c'est à Pogba de se fondre dans un collectif et de s'adapter aux circonstances d'une saison. « J'ai entendu dire qu'il avait joué à différents postes au cours des deux dernières semaines. Mais c'est normal, rétorque Rangnick en conférence de presse ce vendredi. Depuis le match contre West Ham (1-0) le 22 janvier, nous avons perdu trois attaquants - Anthony Martial, Mason Greenwood et Edinson Cavani, qui est à nouveau blessé et sera absent pendant les deux prochaines semaines. Quelqu'un doit forcément jouer un rôle différent. Pogba est un joueur flexible et il doit être capable de jouer six, huit et même 10. » Le message est passé, à Pogba, qui vit très probablement ses derniers mois chez les Red Devils, de l'entendre.