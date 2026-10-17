Liga : porté par Lamine Yamal, le Barça colle 5 buts au Betis avant le PSG

Du spectacle, des buts et du génie. C’est ainsi qu’on pourrait résumer la rencontre entre le Real Betis et le FC Barcelone ce soir. Portés par une insolente dynamique depuis le début de saison (10 victoires en 10 matchs), les Catalans ont dû s’employer plus qu’à l’accoutumée pour l’emporter, malgré un score fleuve à l’arrivée (2-5). Ils ont une nouvelle fois pu compter sur le génie de Lamine Yamal, auteur d’un but dont lui seul a le secret dès le début de match. Trouvé sur le côté droit de la surface par Koundé, le champion du monde réalisait un geste technique façon Neymar derrière la jambe d’appui, avant de loger son ballon dans la lucarne du malheureux Valles, impuissant (0-1, 10e).

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Rodri sortait lui aussi de sa boîte pour inscrire son premier but en tant que joueur du Barça (1-2, 41e), en réponse à l’égalisation de Valentin Gomez (1-1, 27e), également de la tête. Lamine Yamal avait déjà placé le curseur assez haut, mais c’est bien avec un geste de Giovani Lo Celso qu’on pensait tenir l’action de la soirée. L’ancien Parisien déclenchait une reprise de volée soudaine et foudroyante à l’extérieur de la surface, mais son but était refusé pour une main.

11 matchs, 11 victoires

Gabriel Jesus passait, lui aussi, de la joie à la frustration pour un hors-jeu signalé sur son but (51e). Du centre téléguidé de Lamine Yamal (de son mauvais pied) à la finition du Brésilien, tout semblait pourtant parfait sur cette action, mais ce n’était que partie remise. À peine une minute plus tard, l’ancien Gunner inscrivait son troisième but en Liga cette saison (1-3, 52e). Certainement pas le but le plus difficile de sa carrière au vu le travail de Fermin Lopez et Lamine Yamal juste avant. Mais dans une soirée décidément placée sous le signe des montagnes russes émotionnelles, Ezzalzouli réduisait l’écart contre son club formateur.

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L’international marocain prenait Jules Koundé de vitesse avant d’ajuster Joan Garcia d’une frappe croisée (2-3, 53e). Paradoxalement, ce but allait marquer le début du naufrage des Andalous : Bernal voyait rouge pour un coup de tête sur Lamine Yamal (54e), Eric Garcia faisait le break après un coup franc de Lamine Yamal repris par Cubarsi (2-4, 62e), puis Olmo finissait le travail d’un joli but, son premier cette saison (2-5, 85e). Autre motif de satisfaction, le retour de Raphinha à trois jours du choc face au PSG. Au bout du compte, le Barça n’a pas dérogé à ses habitudes en gagnant ce soir. Cela fait désormais 11 matchs pour autant de victoires cette saison pour les Blaugranas, logiquement leaders de LaLiga.