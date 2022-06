PSG : Nasser Al-Khelaïfi dit merci à Leonardo

Poussé vers la sortie pour faire de la place à Luis Campos, nouveau conseiller sportif, Leonardo s'est récemment confié sur la fin de son aventure au Paris SG. Interrogé par Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à le saluer. «Je veux le remercier. Il fait partie du premier cercle, il a fait un travail incroyable. On lui souhaite le meilleur. C’est le football… Je sais que beaucoup de clubs vont s’intéresser à lui parce qu’il a beaucoup d’expérience», a-t-il expliqué.

Le président du club de la capitale n'en a pas dit beaucoup plus sur l'issue de leur histoire d'amour et leur relation, ne se disant pas touché par un éventuel manque de reconnaissance de la part du Brésilien. «Non, je ne pense pas, je ne le prends pas comme ça. Je n’ai pas lu l’interview, mais on m’a dit qu’il y parlait surtout de lui», a-t-il lancé. C'est dit !